La alta velocidad en pleno bulevar

De por sí, habitualmente el tránsito es bastante caótico en Rafaela, donde la cantidad de vehículos -entre autos y motos- es enorme, sobrepasando la posibilidad de tránsito y estacionamiento en especial en toda la zona céntrica, pero además hay que añadir a los transgresores, que aún sin ser mayoría, generan toda clase de inconvenientes y riesgos, lo cual hace que movilizarse por nuestras calles en determinados horarios sea algo bastante peligroso. Todo lo cual se incrementa en el verano, cuando la temperatura hace que haya todavía más vehículos circulando, más aún en este tiempo de las fiestas, donde todo el mundo está extremadamente apurado.

Las transgresiones estos días se multiplican, y especialmente entre ellas se destaca la velocidad, un exceso que es altamente peligroso para todos, para quienes conducen los vehículos lanzados a velocidades exageradas como para los demás que circulan, y más todavía para los peatones.

Ir por el centro es todo un riesgo, las velocidades de algunos autos y motos -por suerte no la mayoría- rozan el escándalo, lo que se acreciente más todavía en horarios nocturnos. No se necesita demasiado para comprobarlo, el jueves por la noche por ejemplo, en pleno bulevar Santa Fe -el sector de las confiterías de ambos lados-, con gente cruzando hacia los canteros cubiertos de mesas, mozos que van y vienen, sin embargo los vehículos pasan a velocidades elevadas, muchas veces esquivando a las personas. Si no hay accidentes, es por milagro.

Los excesos de velocidad son un problema serio, y de altísimo riesgo, exigiendo que se tomen las medidas preventivas necesarias, y represivas cuando las circunstancias lo imponen. Resultaría interesante que por las noches circulen por el lugar algunos móviles, tanto policiales como de la GUR, cuya sola presencia impone respeto y tal vez calme la reiteración de esta clase de excesos.

Con las veredas y los canteros cubiertos de mesas y muchísimas personas deambulando, podría desencadenarse una tragedia si dos vehículos colisionan, o bien apenas se toquen y alguno de ellos pierde el control. No es exageración, sino apenas una descripción de lo que está ocurriendo en las noches de Rafaela.