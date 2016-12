La vigencia de Pulido

Cada vez que el almanaque comienza a consumir sus últimas hojas, como un otoño en diciembre, suele aparecer el especialista que pronostica el futuro y nos dice lo que piensa que sucederá en los próximos 365 días.

Antonio Pulido es el hombre. Matemático brillante y calculista notorio. puede aceptarse o no; quizás compartir sus predicciones. Cada uno quedará en libertad de hacer lo que guste. Claro que en ese camino habrá que reconocer que el hombre que visita la redacción de LA OPINION desde hace muchos años- cuenta con una trayectoria digna de ser tenida en cuenta.

La mejor prueba de ello es el aviso que ilustra estas líneas y que fuera publicado por la Revista Humor Registrado en su edición del mes de junio de 1981. Allí se promociona un programa que se emitía por Canal 5 de la ciudad de Rosario (“El Canal de Rosario”, tal como se promocionaba, en su competencia con Canal 3) que se llamaba “El Clan” y que conducía el conocido periodista Raúl Granados, padre del actor y músico Pablo Granados.

Allí aparecía, entre los columnistas e invitados, el amigo Antonio Pulido, junto a otras figuras de renombre tales como Ignacio Aparicio, Héctor Gagliardi, Alberto Gonzalo, Gary Vila Ortiz, Miguel Angel Tessandori, el Dr. Arnaldo Rascovsky, Alfredo Velasco, Mario Sánchez y Calígula (Eber Luis Decibe, fallecido en 2013).

De todos esos profesionales, la gran mayoría ya no está entre nosotros, y no es el tema del informe, sino destacar al querido Antonio que no sólo mantiene su plena vigencia sino que expone una trayectoria para resaltar.