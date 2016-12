Ceschi Sociales 31/12/2016 Redacción Leer mas ...

AÑO NUEVO, VIDA NUEVA



Estamos a pocas horas del año nuevo. Este que termina se parece a un viejito que se despide para siempre. El que se asoma tiene el encanto de un bebé que nos llama con sus gorjeos para que, felices, le abramos la puerta de par en par.

Habría muchas cosas que decir de este año que termina. Pero, buenas o no, llega a su fin. Como diría Cora Cané en una de sus inolvidables Notas del Amanecer: "Cuando comienza un año nuevo, el espíritu se prepara para gozar de la esperanza, sepultando el piadoso olvido lo que le causó dolor. Junto con el año que se va también se alejan los pesares, y si el deseado olvido no llega, nos queda la resignación inteligente, creadora de la calma. El año nuevo es algo más que una fecha en el calendario: simboliza la energía vital, la perenne lucha del ser humano por abrirse paso en su camino, el tonificante apoyo de la ilusión".

Sigamos disfrutando de su bello decir: "La imaginación, poderosa constructora de ensueños, nos conduce hacia los caminos no estrenados del año nuevo, poblándolos de alentadoras posibilidades. No se altera el transcurrir del tiempo ni sufren cambios espectaculares las circunstancias por el transcurrir de los días. Es la emoción del hombre la que embellece el comienzo de cada año, celebrándolo con ilusión.

Y es bueno que así ocurra, para que descanse el espíritu de sus fatigas, se tonifiquen las energías creadoras, y la dura lucha que exige la vida se alivie con el renacer del optimismo. Junto con el año que se va, parten también el dolor, las frustraciones, el desaliento. La popular frase 'año nuevo, vida nueva' simboliza la íntima necesidad de refrescar la rutina, animándola con expectativas prometedoras de cambios que mejoren nuestra existencia. Siempre el invencible espíritu de lucha del hombre buscará una salida hacia la luz y el amor".

Año nuevo, vida nueva. El año nuevo llegará sin que nosotros hagamos nada para que venga. Pero la vida nueva depende de nosotros. Démonos otra oportunidad.