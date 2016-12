La Ciclovía, un complejo de esparcimiento con más luz

La ciclovía de Estanislao del Campo, en el sur de la ciudad y tomando parte de los barrios Pizzurno, 17 de Octubre y Brigadier López, por las muy atractivas características de su entorno, donde abunda el verde, las arboledas y el complemento que le dan pájaros de no menos de una veintena de especies, se ha convertido desde hace tiempo y siempre en aumento, de un espacio de convocatoria para una importante cantidad de rafaelinos, que encuentran allí un sitio sumamente apropiado para sus caminatas, para encuentros familiares o de amigos, constituyendo en consecuencia un lugar realmente confortable, y por lo tanto concurrido.

Todo este complejo fue creciendo e incorporando elementos, que forman parte del paisaje, como el siempre recortado césped, arboledas bien cuidadas y de varias especies, iluminación en todo el contorno, cestos para residuos -los que suelen ser víctima de la furia de vándalos que por allí andan en las madrugadas-, y además con recorridas policiales y de la GUR en aquellos horarios en que se hace necesaria su presencia, como así también controles viales en determinados días -sábados, domingos y feriados- cuando todo el espacio se ve prácticamente desbordado, debiendo ser estos operativos tal vez más intensos, ajustados a un sitio en el cual es cada vez mayor la necesidad de ponerle foco de atención.

Aún así, desde el municipio se observa este sitio de manera muy especial, pues son varios los secretarios, y en ocasiones que las actividades se lo permiten el propio intendente Luis Castellano, que hacen por allí sus caminatas o bicicleteadas, por lo cual tienen una visión directa, con intención de seguir aportando mejoras. Una de ellas, mejorar de manera significativa la iluminación de todo ese espacio, siendo además una cuestión de seguridad en tiempos donde la falta de ella la enseñorea en las calles de Rafaela y también en los paseos públicos, como este de la ciclovía.



LA OBRA

Aquí no se trata de una decisión, sino ya se ha comenzado a llevarla a cabo con la compra de los materiales con licitaciones en curso, de las que sólo resta firmar los contratos, con la intención de iniciar los trabajos en el mes de febrero próximo y con una estimación de conclusión de obra de dos meses.

El monto total de inversión será de 1,3 millón, cifra importante pero dentro del volumen que se maneja -fue aprobado un presupuesto cercano a los 1.000 millones- resulta pequeña, aunque sin embargo adquiere una relevancia singular, pues estará destinada a mejorar las condiciones de esparcimiento y distracción a un núcleo importante de personas, que valora y mucho esta clase de cosas.

En materiales eléctricos se invierten casi 365.000 pesos, en luminarias y reflectores 300.000 y en columnas 586.000, llegándose al total referido e 1,3 millón con algunos otros gastos menores, todo lo cual que será afrontado con fondos propios por el municipio, aún cuando se gestionará un aporte del gobierno nacional. Es que esta obra, al igual que la iluminación del Parque Balneario, estaba incluida dentro del Plan Más Cerca, que también contaba con la iluminación del Villa Podio, ya inaugurada, aunque los fondos nunca llegaron.

Es también probable que además de esta amplia refuncionalización y ampliación de todo el sistema lumínico, se incorporen nuevos elementos a los ya existentes, como son el sitio destinado a ejercicios o el descanso de bancos en la mitad del recorrido.



ACTIVIDADES

En la ciclovía, en especial durante el verano, se desarrollan variadas actividades, las que no sólo se mantendrán sino que se irán incrementando, satisfaciendo de tal modo los pedidos que se reciben en tal sentido de parte de las muchas personas que concurren al lugar. Se continuará con el ciclo Ciclovida, también Punto Sano y la presencia del Omnibus Sanitario, con el agregado del Ciclo de Verano con el ofrecimiento de espectáculos diversos y también el Fin-Finde, que contará no sólo con música orientada hacia los jóvenes, sino también con algunos puestos de comida.

Desde hace tiempo, que podría establecerse cuando la pavimentación de la avenida Estanislao del Campo, todo ese complejo verde y de enorme aireación, fue transformándose en un lugar de uso intensivo de la gente, que se llega allí para sus caminatas, o encuentros de distracción, siendo entonces más que bienvenido todo este planeamiento de mejora, tanto con una muy importante iluminación -que la dará más seguridad durante el aprovechamiento nocturno, en especial ahora en el verano-, como toda la programación de actividades.