Un año perdido



Sr. Director:



El 21 de enero de este año LA OPINION publicó mi carta de lectores donde alerté cuál era la clave del problema económico argentino. Parafraseando a Bill Clinton en su campaña electoral en 1992, decíamos "Es el gasto público, estúpido". Transcribo aquí la carta que, a la luz de lo acontecido este año, adelantó la dirección que había que tomar y que no se tomó, perdiéndose un año precioso. Esperemos que habiendo perdido 25% de su mandato, el presidente Macri no se deje llevar por el año eleccionario y tenga la visión de un estadista para hacer lo que hay que hacer para salir de este escenario absolutamente inviable en el mediano y largo plazo.

"Los argentinos decidieron por mayoría un cambio. ¿Realmente queremos el cambio? ¿Realmente el gobierno que propuso el cambio quiere el cambio? Veamos. Hay una gran pregunta que debemos contestar, ya que es la base de una parte importante del cambio.

Se habla de Déficit Fiscal y del plan para bajarlo. Pero el enfoque no es correcto. Se debería hablar de bajar el Gasto, no sólo el déficit. Y para fundamentarlo, basta con mostrar unos números.

En el año 2001, la AFIP recaudaba U$S 45.4 mil millones. En el año 2015, la AFIP recaudó U$S 153.8 mil millones calculado con el dólar al 10/12/15 o U$S 109.9 mil millones a la cotización actual. O sea que, en el peor de los casos, el sector privado que produce está aportando 2 veces y media lo que aportaba 14 años atrás, sin contar el robo que sufrimos con la inflación. O, si así lo prefieren, la presión impositiva aumentó 2.5 veces. Y así y todo, el déficit del Tesoro es histórico, los niveles de pobreza son récord, el estado de toda la infraestructura es deplorable, la educación es pésima, el sistema judicial no existe y los hospitales se vienen abajo. No alcanza nuestro esfuerzo, que se ha más que duplicado, para pagar los gastos del Estado.

Entonces, la pregunta del millón es: ¿hay que bajar el déficit o, además, hay que bajar el gasto y hacerlo más eficaz y eficiente?

¿Usted quiere seguir financiando la estafa de los precios de las contrataciones públicas, la corrupción, la millonaria pauta publicitaria oficial y a las miles de personas que cobran enormes sueldos sin trabajar? ¿Quiere seguir financiando los millonarios contratos de la TV Pública y de Fútbol para Todos, mientras no tiene ni la policía que lo cuide como se debe, ni la infraestructura vial, ni los servicios públicos que merece?

Esa es la pregunta que debemos hacernos y la que debemos contestarnos. Y es la cuestión sobre la cual el nuevo gobierno también tiene que hablar claramente. No me pidan que me apiade de todos los zánganos que deberían quedar sin trabajo. A mí no me regalan nada y, por el contrario, me han robado, mediante impuestos e inflación, durante los últimos 12 años.

Personalmente, me niego a seguir soportando con la confiscación de mi patrimonio y trabajo el robo, la corrupción, y la completa ineficiencia que hoy muestra cada rincón del Estado, en todos sus estamentos. ¿Y usted?"



Lic. Lilián Koper

Rafaela