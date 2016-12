Acuña y Werner hicieron historia DEPORTIVA 2016 31/12/2016 Redacción El “Toro” fue parte de la última expresión de la “Generación Dorada” del básquet. A Axel le tocó lidiar con las peripecias del fútbol argentino, pero tuvo la oportunidad de vivir una experiencia inigualable antes de seguir con su ascendente carrera.

La historia de Roberto Acuña puede servir como guión para un film emotivo, auténtico y motivador. Rafaelino de nacimiento, su buena estatura lo llevó a las canchas de basquet, precisamente al "Lucio Casarín" de Atlético de Rafaela. Luego de las formativas comenzó a hacerse camino en el profesionalismo y, como en un cuento de hadas, este 2016 lo encontró en el Arena Carioca de Rio 2016, siendo parte de la última expresión de la "Generación Dorada".

El "Toro" llegó a la Selección Nacional gracias a Sergio Hernández, su entrenador en Peñarol de Mar del Plata, equipo al que arribó sólo 1 año atrás. Antes había pasado por San Isidro de San Francisco, Universidad Nacional del Chaco Austral de Sáenz Peña, en el Federal, para recalar en 2013 en Ciclista Juninense. Allí un ascenso y un buen primer año en Liga Nacional, para arribar al "Milrayitas".

El "Toro", que en septiembre cumplió 26 años, participó primero del Sudamericano 2016, donde estuvo en los 6 juegos. En Rio saltó a la cancha en 5 partidos, en los que totalizó 42 minutos, 8 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias.

El momento más recordado de la performance de Acuña fue en la segunda fecha, ante Croacia, cuando salió al campo en el complemento rodeado por los “dorados”: Carlos Delfino, Emanuel Ginóbili, Andrés Nocioni y Luis Scola. El rendimiento del argentino fue vital para emparejar la lucha en los tableros, situación que ayudó a que Argentina saque una diferencia que luego sería definitiva en un duelo sumamente disputado.

Roberto sigue siendo pieza clave de Peñarol de Mar del Plata y se ofrece como un recambio sólido de la Selección Nacional, mucho más después de su reciente experiencia en Rio. Como si fuera poco semanas atrás ganó el premio al Deportista del Año en nuestra ciudad, recibiendo una ovación merecida en la ceremonia realizada en el Cine Teatro Belgrano.



PRESENTE Y FUTURO



Axel Werner, que en febrero próximo cumplirá 21 años, sabe lo que es la Selección Argentina. Suma decenas de entrenamientos en el plantel de Ezeiza gracias a sus convocatorias al Sub 17 y Sub 20, en este último caso llegando a participar de un campeonato del Mundo.

A comienzos de 2016 fue suplente en Atlético de Rafaela, situación que no tardaría en corregirse. Tras la asunción de Juan Manuel Llop en la "Crema" la decisión fue hacerlo "él" arquero de la "Crema" y a partir de ahí el juvenil portero se hizo camino.

Luego de buenas actuaciones, a pesar de la endeblez futbolística de Atlético, todos pusieron sus ojos en el rafaelino. Entre ellos Gerardo Martino, que lo preseleccionó para los Juegos Olímpicos junto con Gerónimo Rulli y Augusto Batalla. Finalmente el "Tata" se bajó de la Selección y Julio Olarticoechea se hizo cargo de una situación complicada.

Axel estuvo entre los elegidos para Rio 2016 pero no pudo sumar minutos en un equipo que se fue de Brasil como llegó: en un desconcierto. De cualquier manera se convirtió en el sexto deportista de nuestra ciudad en la meca del deporte.

Lo que vino después para Werner fue espectacular. Atlético transfirió el 90% de su paseen casi € 1.000.000.000, con un paso intermedio nada menos que en Boca Juniors, donde terminó el año como titular por una lesión de Guillermo Sara.