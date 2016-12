De la esperanza inicial a la desilusión casi sin escalas DEPORTIVA 2016 31/12/2016 Redacción Leer mas ...

Ni el hincha de Atlético de Rafaela más optimista esperaba una prestación como la que tuvo el equipo en la primera parte de la temporada 2016/17 de Primera División. Con un equipo sin nombres y casi sin experiencia en la elite, los dirigidos por Juan Manuel Llop regaron de sudor, entrega, entusiasmo y una cuota valerosa de fútbol en las primeras 7 fechas. Tanto que sus actuaciones fueron tapa de diarios al merecer muchísimo más que una derrota en estadios como los de San Lorenzo o River.

Pero así como no se esperaba una respuesta de esa magnitud, la falta de contundencia para definir los partidos y algunas bajas inoportunas echaron por tierra aquella nobleza y esa sorprendente competitividad. Entonces llegaron varias derrotas en serie, 3 en casa, que volvieron a poner en el centro de la escena el maldito promedio y esta situación de arrastre que no le permite a la "Crema" dormir en paz.

El cierre del año fue inmejorable: una goleada 3-0 al siempre difícil Patronato, con la mejor actuación del año. Sirvió para ir al receso con algo de tranquilidad y cierta esperanza, aunque todo Alberdi es consciente de la complejidad del caso.



FECHA A FECHA



Fecha 1: Atlético Tucumán 1 (Guillermo Acosta) - Atlético 0.

Fecha 2: Atlético 1 (Fernando Luna) - Temperley 0.

Fecha 3: Gimnasia 0 - Atlético 1 (Marco Borgnino).

Fecha 4: Atlético 0 - R. Central 0.

Fecha 5: San Lorenzo 2 (Fernando Beluschi y Nicolás Blandi) - Atlético 1 (Gabriel Gudiño).

Fecha 6: Atlético 3 (Gabriel Gudiño y Marco Borgnino) - Racing 2 (Gustavo Bou y Oscar Romero).

Fecha 7: River 1 (Andrés D´Allesandro) - Atlético 0.

Fecha 8: Atlético 0 - Colón 2 (Germán Conti y Tomás Sandoval).

Fecha 9: Banfield 1 (Santiago Silva) - Atlético 1 (Gabriel Gudiño).

Fecha 10: Atlético 0 - Talleres 1 (Leonardo Godoy).

Fecha 11: San Martín 0 - Atlético 3 (Gabriel Gudiño, Kevin Itabel y Mauro Albertengo).

Fecha 12: Atlético 0 - Defensa y Justicia 1 (Leonel Miranda).

Fecha 13: Vélez 2 (Cristian Nasuti y Mariano Pavone) - Atlético 0.

Fecha 14: Atlético 3 (Andrade e/c, Vera e/c y Kevin Itabel) - Patronato 0.



NUMEROS



Gastón Campi fue el único futbolista del equipo que jugó hasta aquí todos los minutos en el campeonato, ya que fue titular en los 14 partidos y no salió. En el listado de presencias luego siguen: Walter Serrano, Gabriel Gudiño, Marco Borgnino y Fernando Luna 13; Mathías Abero 12; Robin Ramírez 11; Lucas Hoyos y Lucas Pittinari 10; Ramiro Costa, Mauro Albertengo y Teodoro Paredes 9; Eros Medaglia 7; Oscar Carniello y Diego Montiel 6; Rodrigo Colombo y Facundo Soloa 5; Ramiro Macagno y Kevin Itabel 4; Sergio Almirón y Santiago Paz 3; Nicolás Canavessio y Gabriel Morales 2; Mateo Castellano, Nelson Benítez y Mariano Puch y Nelson Benítez 1.

En tanto Gabriel Gudiño fue el máximo artillero de la “Crema” con 4 tantos. Lo siguieron Marco Borgnino con 3, Kevin Itabel 2, Mauro Albertengo y Fernando Luna 1. Además Walter Andrade y Renzo Vera, ambos de Patronato, colaboraron con la causa “celeste” anotando 1 gol en contra.