El Deportivo Libertad fue el mejor de la temporada 2016 DEPORTIVA 2016 31/12/2016 Redacción Primera A. Los sunchalenses ganaron el Apertura y en la final Absoluta de Primera División vencieron a Ferrocarril del Estado y así ganaron la Copa Challenger Américo ‘Lito’ Maina. Los de barrio Los Nogales conquistaron el Clausura. No hubo descensos y la próxima temporada el torneo principal, que comenzará el 19 de marzo, tendrá catorce equipos. En Reserva, Atlético de Rafaela fue más que el resto.

Hacía tiempo que no se le daba al Deportivo Libertad de Sunchales y en el 2016 volvió a ser el mejor de todos, de Primera, en el principal grupo de Liga Rafaelina de Fútbol luego de catorce años.

El ‘Cañonero’ conquistó el torneo Apertura de la Primera A y en la final Absoluta fue más que Ferrocarril del Estado, que había ganado el Clausura. De esta manera los sunchalenses ganaron la Copa Challenger Américo “Lito” Maina.

Con este título Absoluto Libertad cortó dos derrotas seguidas en dichas finales. La del 2010, cuando había ganado el Clausura y luego cayó ante Peñarol, y la del 2007, cuando había sido el mejor del Clausura y luego 9 de Julio lo había superado en la finalísima.

En el 2016, entre Apertura y Clausura “BHY” Libertad acumuló 37 puntos, misma cantidad que Peñarol (fue subcampeón en la segunda rueda). El mejor en sumatoria general fue Ferrocarril del Estado con 39 unidades.

Los de barrio Los Nogales tuvieron un Clausura estupendo tal es así que la racha de ocho sin derrotas o lo perdieron en la última fecha, ya con el título asegurado y pensando únicamente en la final que en días se le aproximaba. Los dirigidos por Roberto Medrán y Claudio Capdeville fueron muy regulares y sólo perdieron cinco juegos en 22 presentaciones.

El torneo 2016 de la Primera A no tuvo descensos y eso trajo tranquilidad a muchos, más allá que el promedio se siguió acumulando y volverá a entrar en consideración en 2017, certamen que tendrá 14 equipos luego de los dos ascensos que dio la Primera B en la pasada temporada.



UNION EN EL INICIAL



La temporada 2016 se inició con el torneo Inicial BHY, que agrupó a 36 equipos (12 de la Primera A, 16 de la Primera B y 8 de la Primera C). La competencia constó de una fase de grupos (6 zonas de 6 equipos cada una) y tuvo tres fases de eliminación directa tras la clasificación de los dos primeros de cada grupo.

Unión de Sunchales se consagró bicampeón del torneo Inicial tras derrotar en la final a Brown de San Vicente por 5-3 en la definición por penales tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

Los ‘Bichos Verdes’ demostraron ser letales en los penales, vía por la cual también eliminaron a Ferrocarril de Estado, en cuartos de final, y a Libertad en el clásico, en semifinales.



LIBERTAD EN EL APERTURA



El Deportivo Libertad de Sunchales fue el mejor de la primera rueda del torneo Oficial de la Primera A, se quedó con el Apertura BHY luego de un gran torneo en el cual sumó 24 puntos, fruto de siete triunfos y tres empates, perdiendo sólo en un encuentro. Fue el equipo más goleador con 19 tantos y recibió 9.

El subcampeón fue Florida de Clucellas, con una gran campaña y 20 puntos que pusieron a todos los hinchas de la ‘Flora’ con una gran ilusión hasta el cierre mismo del torneo. Ganó cinco, misma cantidad de empates y apenas una derrota. Marcó 17 tantos y tuvo el arco menos vencido con sólo 8 goles en contra.



El fixture del Deportivo Libertad campeón: 1-1 vs Argentino Quilmes, 3-0 vs Brown de San Vicente, 1-1 vs Florida de Clucellas, 2-0 vs Sp. Ben Hur, 2-1 vs Ferrocarril del Estado, 2-2 vs Sp. Ben Hur, 0-0 vs Deportivo Ramona, 2-1 vs Atlético de Rafaela, 2-1 vs Unión de Sunchales, 3-1 vs 9 de Julio, 1-2 vs Peñarol.



FERROCARRIL DEL ESTADO EN EL CLAUSURA



Ferrocarril del Estado había tenido un buen comienzo de año, se armó como para pelear bien arriba y en el Clausura se le pudo dar. Su último título había sido en el 2012, con el Apertura y que luego le ganó la final Absoluta a 9 de Julio. Los de barrio Los Nogales buscaban una nueva vuelta olímpica luego de mucho tiempo y lo consiguieron.

Sumaron 24 puntos con siete triunfos, tres empates y apenas una derrota. Con 23 tantos fue el máximo anotador y con 10 goles en contra tuvo el arco menos vencido.

En esta segunda rueda del Oficial, Peñarol fue subcampeón con 19 puntos, gracias a las 6 victorias y 1 empate, los otros cuatro juegos fueron con derrota.



El fixture de Ferrocarril del Estado campeón: 1-0 vs 9 de Julio, 1-2 vs Peñarol, 3-1 vs Argentino Quilmes, 1-1 vs Brown de San Vicente, 1-1 vs Deportivo Libertad, 3-1 vs Sp. Ben Hur, 2-0 Florida de Clucellas, 5-2 vs Sportivo Norte, 3-0 vs Deportivo Ramona, 1-1 vs Atlético de Rafaela, 2-1 vs Unión de Sunchales.



LA GRAN FINAL



El título de campeón Absoluto 2016 de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol fue para el Deportivo Libertad, que superó en la final a Ferrocarril del Estado. En el juego de ida, disputado en barrio Los Nogales, el local se impuso por 2 a 1. En dicha tarde de noviembre, los ‘Bichos Colorados’ se supieron recomponer de un 0-1 (lo ganaba la visita por intermedio de Maximiliano Rolón, pero en el complemento, Ferro se recuperó y gracias a los tantos de Sebastián Tosetto y Darío Segovia, de penal, lo pudo revertir y mantener la ilusión para la vuelta.

En la vuelta, cotejo disputado en el Plácido Tita, los ‘Tigres’ fueron contundentes y superaron por 2 a 0 a Ferro con tantos de Hugo Góngora y Maxi Rolón.