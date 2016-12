La "Crema" volvió a ser el mejor y campeón Absoluto en Reserva

Atlético de Rafaela en el 2015 había logrado cortar con una seguidilla de tres subcampeonatos en continuado y ahora, en 2016, volvió a consagrarse como campeón Absoluto de División Reserva y por segunda temporada consecutiva fue el mejor de todos. Los de barrio Alberdi vencieron en la final Absoluta a Florida de Clucellas, de gran campaña.

La “Crema” se quedó con el torneo Apertura y la “Flora” con el Clausura. En la finalísima Atlético se impuso en el juego de ida por 2-1, en el predio del Autódromo, y en la revancha, disputada en Clucellas, igualaron 1 a 1.

En ambos torneos, Apertura y Clausura, el subcampeón fue Brown de San Vicente, con 19 unidades en la primera rueda (5G, 4E y 2P) y 28 puntos en la segunda rueda (9G, 1E y 1P).



Torneo Inicial. El campeón del certamen que dio inicio a la temporada 2015 fue Atlético de Rafaela, siendo subcampeón el Deportivo Libertad de Sunchales.



El Apertura de Atlético de Rafaela: En la primera parte del torneo Oficial Atlético de Rafaela fue campeón invicto con 27 puntos, fruto de 8 triunfos y 3 empates. Anotó 20 goles y le hicieron 7.

El fixture: 2-2 vs Deportivo Ramona, 3-1 vs Florida de Clucellas, 1-0 vs Unión de Sunchales, 1-0 vs 9 de Julio, 1-0 vs Peñarol, 1-1 vs Argentino Quilmes, 1-1 vs Brown de San Vicente, 4-0 vs Deportivo Libertad, 2-0 vs Sp. Ben Hur, 1-0 vs Ferrocarril del Estado, 3-2 vs Sportivo Norte.



El Clausura de Florida de Clucellas: En la segunda parte del año, Florida de Clucellas hizo un campañón. Con 10 triunfos y apenas 1 empate fue campeón invicto con 31 puntos. Anotó 26 goles y recibió 7.

El fixture: 1- vs Brown de San Vicente, 1-0 vs Atlético de Rafaela, 1-1 vs Deportivo Libertad, 3-1 vs Unión de Sunchales, 2-0 vs Sp. Ben Hur, 3-1 vs 9 de Julio, 5-1 vs Ferrocarril del Estado, 2-1 vs Peñarol, 1-0 vs Sportivo Norte, 2-1 vs Argentino Quilmes, 5-1 vs Deportivo Ramona.



El historial. En los últimos once años se disputaron doce campeonatos de División Reserva, con su Apertura y respectivo Clausura, y el más ganador de todos es Atlético de Rafaela con 6. En el segundo lugar lo sigue Unión de Sunchales con dos (2013 y 2010) y con uno son cuatro: Ferrocarril del Estado (2014), 9 de Julio (2012), Sp. Ben Hur (2008) y Argentino Quilmes (2005). A su vez, la ‘Crema’ también es el club que más subcampeonatos acumula, con seis. Cuando no ganó fue segundo.