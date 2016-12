El Deportivo Susana fue el gran campeón de 2016 DEPORTIVA 2016 31/12/2016 Redacción PRIMERA C

El Deportivo Susana tuvo un año soñado en el torneo de la Primera C de Liga Rafaelina de Fútbol, ante un gran equipo que mostró y compitió de igual a igual como lo fue el Deportivo Bella Italia. Los de Susana se impusieron en la finalísima absoluta por 1-0 ante los ‘Tanos’, cotejo disputado en el Agustín Giuliani, y cerró el 2015 con la Copa Ismael ‘Colo’ Imhoff. Tenían que ganar, tenían la obligación ya que el empate favorecía a los ‘Tanos’, ganadores del Apertura y del torneo Definición. Los de Susana también ganaron el Apertura.

A lo largo del año, entre los tres torneos jugados: Apertura, Clausura y Definición el Deportivo Susana disputó 21 cotejos. Ganó 11, empató 3 y perdió 7. Marcaron 37 goles y recibió 40.



El mejor en números. Las estadísticas no siempre reflejan la realidad. Si bien el Deportivo Susana se terminó quedando con el título de campeón Absoluto 2016 de la Primera C el mejor en los números fue el Deportivo Bella Italia. Los ‘Tanos’ fueron los mejores del año consagrándose campeones del Apertura y del Definición, y subcampeonato en el Clausura. En total ganaron 15 partidos, de 21, empataron 4 y perdieron apenas 2. Marcaron 56 goles y le hicieron 22.



Se mantuvo. El Deportivo Susana, luego de muchísimo tiempo sin poder celebrar algún título liguista, en 2015 lo hizo luego de 32 años (ganó el torneo Clasificación), y en 2016 dio dos vueltas olímpicas.



La Primera C, en su temporada 2016, estuvo compuesta por ocho clubes (uno menos que en 2015 ya que Sportivo Roca participó en Primera B). Estos fueron: Cultural y Deportivo Susana, Social y Deportivo Bella Italia, Sportivo Aureliense, Belgrano de San Antonio, Sportivo Libertad de Estación Clucellas, Atlético Esmeralda, Club Atlético San Isidro de Egusquiza y Juventud Unida de Villa San José.

La competencia tuvo un torneo “Apertura BHY” que fue ganado por Bella Italia y Belgrano de San Antonio fue el subcampeón; luego se disputó el Clausura “BHY” con Susana campeón y el Deportivo Bella Italia subcampeón. En el Definición el campeón fue el conjunto de Bella Italia y el segundo lugar lo ocupó el CASI de San Isidro.



DIVISION RESERVA



El campeón Absoluto de División Reserva volvió a ser el Deportivo Bella Italia, igual que en 2015, los ‘Tanos’ fueron los mejores en 2016, quienes también ganaron el Apertura (subcampeón San Isidro) y Clausura (Atlético Esmeralda).

En el Torneo Definición el campeón fue el Deportivo Susana y segundo terminaron los de Egusquiza.