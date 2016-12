Técnicos más correctos DEPORTIVA 2016 31/12/2016 Redacción Leer mas ...

Ya se convirtió en tradición y todos los fines de año, los propios árbitros votan por los técnicos más correctos de la temporada de Primera e Inferiores, en sus tres grupos liguistas.

Por el lado de la Primera A, Marcelo Varela, de Brown de San Vicente, fue el DT más correcto. En la Primera B, los que se quedaron con la distinción fueron Diego Sola, del Deportivo Aldao (Zona Norte) y Marcelo Schatzle, de Argentino Vila (Zona Sur); en la Primera C, Lucas Benavidez del Deportivo Bella Italia fue el que recibió el galardón.

Estos fueron premiados en la cena entrega de premios que tuvo lugar en el salón de la UOM en Bella Italia.

En Inferiores, el premio de la Primera A tiene nombre propio desde el 2012 y la elección no tiene discusión: Horacio Williner. Una temporada más, el entrenador de Sportivo Ben Hur fue elegido como el director técnico más correcto. Por la Primera B, en la Zona Norte, Osmar Alesso, de Independiente de Ataliva; mientras que en la Zona Sur la distinción fue para Juan Carlos Lovera, de Atlético María Juana. Asimismo, el premiado en la Primera C fue del club Atlético San Isidro, Raúl Caballero.

Estos fueron premiados en la Fiesta de Inferiores que tuvo lugar en el salón cubierto del club Unión de Sunchales, luego de muchísimos años, saliendo de Rafaela y la cual le puso punto final a la temporada 2016 de Liga Rafaelina de Fútbol.