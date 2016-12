Atlético, una nueva temporada jugando con los mejores equipos DEPORTIVA 2016 31/12/2016 Redacción Por segundo año consecutivo la "Crema" se metió en la Copa Campeonato en los torneos que organiza AFA.

Atlético de Rafaela venía de tener su mejor año desde que participa en los torneos de Divisiones Inferiores de AFA, clasificándose por primera vez a la Copa Campeonato y en el 2016 lo volvió a hacer.

La ‘Crema’ compite en dicho certamen desde el año 2005 y si bien venían cumpliendo con destacables campañas, en la última se mantuvo en el nivel mostrado en 2015 y volvió a meterse entre los mejores equipos del país. El trabajo y esfuerzo de tantos años trae sus frutos.

En la primera parte del año, la instancia clasificatoria, Atlético formó parte de la zona 6 metiéndose entre los mejores 22 clubes a la Copa Campeonato (clasificaron los tres primeros de cada zona, más el mejor cuarto general), los otros 27 fueron al torneo Integración.

En dicha primera fase, donde la sumatoria fue general por cada club, Atlético compartió zona con: Racing Club, Godoy Cruz de Mendoza, Colón de Santa Fe, Vélez Sarsfield, Tigre y Villa Dálmine.

En la Copa Campeonato, donde ya sumó puntos de manera individual cada categoría, junto a Atlético de Rafaela estuvieron: Huracán, Olimpo, Talleres de Córdoba, River, Estudiantes de La Plata, Arsenal, Racing, Vélez, Ferro Carril Oeste, Unión de Santa Fe, Argentino Juniors, Quilmes, Boca, Belgrano, Sarmiento de Junín, San Lorenzo, Newell’s, Banfield, Independiente, Lanús, Rosario Central.

El crecimiento no se detiene. Atlético dio sus primeros pasos en el fútbol de Inferiores afistas allá por el 2005, en primera instancia y por unos años con sus tres divisiones mayores: Cuarta, Quinta y Sexta; desde 2012 lo hace también con las tres menores: Séptima, Octava y Novena.

A lo largo de la temporada, la estructura de las Inferiores de AFA de Atlético de Rafaela estuvo coordinada por Gustavo Tognarelli, quien en julio (luego del cambio de autoridades en la institución) presentó su renuncia tras no poder salvar diferencias con la nueva dirigencia. Junto a Tognarelli, que había llegado a fines del 2014, también dieron un paso al costado varios integrantes de la subcomisión de Fútbol.

Ante nombrada salida, se le abrió nuevamente las puertas a Fernando Clementz, quien volvió a barrio Alberdi para trabajar en la coordinación. Ni bien dejó la práctica profesional ‘Nano’ se inclinó al trabajo en Inferiores, a fines del 2006, para apostar por un crecimiento personal, en Primera División, en el 2015 como ayudante de campo de Javier López en Colón.

El grupo de recursos humanos de Atlético de Rafaela en Inferiores de AFA estuvo compuesto por: Fernando Clementz (coordinador Fútbol Juvenil), Federico Uhepe (delegado en AFA), Oscar De Los Santos (reclutador y DT de Liga), Alejandro Ré (Entrenador de Arqueros), Marcelo Galiano (Psicólogo), Luis Trossero (responsable casa celeste). El staff de directores técnicos: Fabricio Sánchez Varela, César Riberi, Claudio Baravane, Juan Pablo Amadío, Gonzalo Del Bono y Gabriel Bessone. Los preparadores físicos: Enrique Bollati, José Arnaudo, Carlos Schachner y Julio Rodríguez.



CUARTA DIVISION



El equipo de Fabricio Sánchez Varela, en 27 encuentros disputados: ganó seis, igualó ocho y perdió en trece oportunidades. Anotó 40 goles y recibió 45. Ramón Barraza terminó como goleador con 7 goles, mientras que a uno quedaron Marco Borgnino y Santiago Gutiérrez; con 3 finalizaron Facundo Cervantes y Franco Romero; luego, con 2 tantos: Matías Avila, Lucas Quiróz, Nahuel Bonada, Matías Valdivia y Brian González; mientras que con 1 lo hicieron Julián Quadrini, Matías Uberti, Facundo Manassero y Exequiel Collino.

En la Copa Campeonato sumó 15 puntos y terminó último. El campeón fue Newell’s con 42.



QUINTA DIVISION



El equipo de César Riberi, en 27 encuentros disputados: ganó diez, igualó seis y perdió en once oportunidades. Anotó 37 goles y recibió 34. Tomás Bonilla terminó como goleador con 9 goles, mientras que a uno quedó Nicolás Toloza; con 4 lo hicieron Alfredo Pussetto y Román Cappelletti; luego hicieron 2: Angelo Martino, Gerónimo Astrada, Martín Schmidt y Enzo Gaggi; con 1 tanto: Franco Gómez, Rodrigo García, Emanuel Yori y Agustín Ferreyra.

En la Copa Campeonato sumó 25 puntos. El campeón fue Boca con 52 y el último fue Olimpo con 5.



SEXTA DIVISION



El equipo de Claudio Baravane, en 27 encuentros disputados: ganó cinco, igualó nueve y perdió trece. Anotó 24 goles y recibió 42. Como goleadores de la categoría, Diego Meza, Santiago Arnaudo y Alexis Ferreira terminaron con 4 cada uno; con 3 lo hizo Yoel Holhman y con 2 Mauro Sosa; con 1 gol lo hicieron: Luciano Pogonza, Lucas Ortíz, Agustín Ferreyra, Roque Ramírez, David Jeréz, Fabricio Mandrile y Braian Nellen.

En la Copa Campeonato sumó 17 puntos. El campeón fue San Lorenzo con 48 y el último fue Unión de Santa Fe con 13.



SEPTIMA DIVISION



El equipo de Juan Pablo Amadio, en 27 encuentros disputados: ganó ocho, igualó ocho y perdió en once oportunidades. Anotó 28 goles y recibió 39. Juan Cruz Esquivel terminó como goleador con 13 goles, mientras que con 5 lo siguió Jair Triverio, con 4 Alexis González, Bautista Szulhaty 2 y con 1 lo hicieron Marcos Valor, Paulo Luque, Ignacio Valler y Luca García.

En la Copa Campeonato sumó 22 puntos. El campeón fue River con 55 y el último Olimpo con 13.



OCTAVA DIVISION



El equipo de Gonzalo Del Bono, en 27 encuentros disputados: ganó cinco, igualó ocho y perdió en catorce oportunidades. Anotó 31 goles y recibió 49. Facundo Lencioni terminó como goleador con 13 goles y lo siguieron: Rodrigo Puebla y Bruno Tascón con 3 cada uno, con 2 lo hicieron Lucas Cristaldo, Federico Allemann, Franco Quinteros, Juan Baglione y Nazareno Galarza; mientras que anotaron 1 Agustín Bravo y Juan Cruz Fassi.

En la Copa Campeonato sumó 14 puntos. El campeón fue Belgrano con 49 y el último Sarmiento de Junín con 10.



NOVENA DIVISION



El equipo de Gabriel Bessone, en 27 encuentros disputados ganó siete, empató seis y perdió trece. Anotó 29 goles y recibió 46. Matías Godoy terminó como goleador con 16 goles, mientras que lo siguieron: Rodrigo Meza con 4; Facundo Alvarez, Manuel Grana y Lautaro Gorosito con 2; Gonzalo Roldán, Alexandro Ponce y Santiago Eisenacht con 1.

En la Copa Campeonato sumó 22 puntos. El campeón fue Lanús con 51 y el último Sarmiento de Junín con 8.