Romitelli ganó todo DEPORTIVA 2016 31/12/2016 Redacción TIRO PRACTICO

El tirador rafaelino Germán Romitelli se dio el gusto de obtener nuevos logros a nivel nacional e internacional durante esta temporada.

La necesidad de competir en el exterior para intensificar su preparación de cara al Mundial de Francia 2017 fue cumplida con éxito. En el primer semestre, tuvo una brillante gira por República Checa.

En el torneo celebrado en Hodonice, por el Extreme Euro Open (calendario que también tiene fechas en Rusia y Alemania), quedó quinto en la clasificación y luego se impuso en el Súper Six, un mini torneo entre los seis mejores de su categoría, Producción. Además, con el team argentino ganaron la división por equipos.

Previamente, intervino en el Grand Prix Selleier And Bellot, donde ocupó el segundo puesto. El Overall match tuvo estos resultados: 1) Eduardo De Cobos (España) 100 por ciento, 2) Benjamin Stoeger (Estados Unidos) 98,43, 3) Robin Sebo (Rep. Checa) 93,97, 4) Ljubisa Moncilovic (Serbia) 92,51, 5) Germán Romitelli (Argentina) 91,63, 6) Gastón Quindi Vallerga (Argentina) 90,26, 7) María Gushchina (Rusia), 8) Miroslava Zapletal (República Checa), 9) Trenton Sukovieff (Canadá) y 10) Michal Stepan (Rep. Checa).

Súper Six: 1) Germán Romitelli (Argentina), 2) Ljubisa Moncilovic (Serbia) y 3) Robin Sebo (República Checa). Torneo por equipos: 1) Argentina (Germán Romitelli, Gastón Quindi Vallerga, Pablo Frattini y Héctor Loreto).



EL MEJOR DEL LATINOAMERICANO

Luego, en septiembre, se realizó en Barranquilla y Cartagena de Indias (Colombia) el torneo Latinoamericano. El representante del Tiro Federal de Rafaela consiguió cumplimentar otro gran objetivo en un evento de Nivel 4 de 24 etapas en tres días, donde además de los mejores exponentes de la especialidad del continente hubo también algunos tiradores europeos presentes. El deportista rafaelino se quedó con el Overall de la categoría Producción y con sus compañeros del equipo argentino lograron también la división por equipos.

Overall: 1) Germán Romitelli, 2) Daniel Minaglia, 3) Gabriel Alba (todos de Argentina), 4) Carlos Molina (Brasil), 5) Rodrigo Carvajal (Costa Rica), 6) Marcelo Prieto (Argentina), 7) Pablo Rocchelli (Argentina), 8) Edward Lee (Panamá), 9) Edikshon Neva Fandiño (Colombia) y 10) Nicolás Ruggiero (Argentina).



EL QUE FALTABA

El desafío pendiente en el cierre del año fue en el Tiro Federal de Lomas de Zamora, en Buenos Aires, donde se realizó el torneo Nacional de Tiro Práctico denominado 'Tomás Avinceta'. El certamen, de nivel 3, constó en su desarrollo de veinte exigentes etapas en dos jornadas, tirándose aproximadamente 400 disparos.

Luego de haber sido subcampeón en las últimas cuatro ediciones, esta vez pudo consagrarse campeón Germán Romitelli. El rafaelino consiguió la frutilla del postre y sacarse la espina en este certamen que congrega a los mejores exponentes del país, con un buen margen sobre quienes se ubicaron luego en la clasificación final de la categoría Producción.

Cabe mencionar, además, que la competencia sirvió como primer selectivo para la conformación del equipo nacional para el campeonato Mundial de 2017.