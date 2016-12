Perotti, campeón del Club DEPORTIVA 2016 31/12/2016 Redacción GOLF

El Campeonato del Club 2016 en el Jockey fue para Franco Perotti. Luego de las jornadas de cuartos de final y semifinales, a fines de octubre llegó el momento de consagrar a los respectivos campeones con dos de los mejores aficionados de la institución.

En primera categoría, Perotti se impuso 3&2 sobre el campeón 2015, Román Rébora, en la extenuante definición a 36 hoyos, destacándose el buen nivel que se pudo apreciar entre los jugadores.

En segunda categoría el título fue para Juan Riachi (2 up sobre Gustavo Armando), mientras que en tercera fue ganador Mario Astesano (4&3 a Jorge Abraham). En este año no se realizó el torneo del Club para damas.



EN INTERCLUBES

Fue un buen año para el Jockey Club de Rafaela en los campeonatos Interclubes de la Asociación Argentina de Golf. En caballeros, el representativo del Jockey Club de Rafaela jugó en el Club San Diego, en Buenos Aires, donde revalidó su ubicación en el torneo de quinta división.

El equipo conformado por Román Rébora, Franco Perotti, Agustín Tita y Nicolás Demonte, con Maximiliano Belfiori como suplente, disputó el certamen junto a otros ocho clubes y finalizó en la mitad de la tabla, ocupando la quinta posición con 7 puntos. El campeón fue La Cumbre con 15, segundo Chascomús con 12, tercero Chacabuco con 9, cuarto San Diego con 8, quinto Jockey Club de Rafaela 7, sextos Hurlingham y Bell Ville 6; octavo Sierra de los Padres 5 y noveno Junín 4.

Este certamen se desarrolló a fines de octubre. Previamente, en agosto, el team conformado por los mismos jugadores había logrado el ascenso en Cañuelas.

En esa oportunidad, Román Rébora (70 golpes, -2), Agustín Tita (74), Nicolás Demonte (78) y Franco Perotti (82) sumaron 222 golpes para escoltar a La Cumbre Golf Club, que totalizó 211 por intermedio de Matías Lezcano, Nahuel Barrera, Juan Manuel Lezcano y Agustín Tandeo. En el equipo rafaelino fueron suplentes Maximiliano Belfiori y Daniel Demonte. Tercero quedó Chascomús, a un golpe del Jockey. Cabe mencionar que treinta y seis clubes, de ocho provincias, entre los Caballeros buscaron las tres primeras plazas para ingresar a la Quinta División.



PROFESIONALES

El mejor de los profesionales rafaelinos al cabo de la temporada del Tour Argentino de Profesionales fue Gustavo Acosta, en la novena posición con 106.136 puntos, mientras que Julio Zapata quedó en el puesto 18° con 84.733.

A nivel continental, los jugadores de nuestra ciudad no pudieron quedar entre los 60 mejores del PGA Tour Latinoamérica, y deberán revalidar su tarjeta en las respectivas Escuelas.



REBORA EN AFICIONADOS

Una meritoria actuación tuvo el juvenil Román Rébora en el Campeonato por la Copa Tailhade -emblemático certamen internacional- que se desarrolló a 72 hoyos en Los Lagartos Country Club. El jugador del Jockey Club culminó 18º con 295 golpes (+11), producto de recorridos de 77, 75, 71 y 72, en un torneo donde los aficionados extranjeros coparon los primeros lugares. En la clasificación individual, el uruguayo Agustín Tarigo fue el ganador con un total de 278 golpes, seis bajo el par.

Cabe mencionar que en la categoría hasta cuatro de hándicap, Román Rébora quedó octavo, siendo el ganador Julián Fedele con +5.