La consagración de Pablo Novara

Fue protagonista, durante varias temporadas, de la categoría Midgets del Litoral, en la que fue un ferviente defensor de la marca Peugeot, con la que logró interesantes resultados.

Sus participaciones se hicieron más esporádicas en los últimos tiempos como consecuencia de su intención de sumarse a una nueva actividad.

Su incorporación al Campeonato Argentino de Rally Cross Country, de la mano del reconocido equipo cordobés Mazzuco Competición, fue una decisión tan acertada que superó todas las expectativas que se había planteado.

Sobre un Can Am Renegade, el piloto que representa a la localidad de Bauer y Sigel, fue el gran protagonista del certamen y la conquista del título llegó por mérito propio tras finalizar en el podio en las cinco fechas disputadas, incluyendo dos victorias en un año fantástico.

En el inicio del calendario, se ubicó tercero en la prueba que tuvo como epicentro a la ciudad de Mina Clavero, en el Valle de Traslasierra, un lugar de ensueño en la provincia de Córdoba.

Ese alentador comienzo tuvo un valor anímico importante para asumir el tradicional Desafío Ruta 40, sin duda, la competencia más emblemática de la especialidad en nuestro país.

Con un recorrido superior a los 3.000 kilómetros y con varios tramos de características dakarianas, su manejo y su navegación lo transformaron en dominador de principio a fin. Vencedor indiscutido, sumó una gran cantidad de puntos, que los instalaron en la cima de la tabla, lugar que conservó hasta la finalización de la temporada.

Cuando todavía no se habían acallado los ecos de ese primer festejo en el Campeonato Argentino de Rally Cross Country, llegó el segundo, en el regreso de la actividad a tierra cordobesa. Pablo se adjudicó el Rally de La Cumbre y se afianzó como líder de la categoría Quads 4x4.

El excelente comportamiento del Can Am 800 fue el mejor aliado para un piloto que nunca paró de crecer en una especialidad que hoy lo tiene como uno de sus referentes en nuestro país.

La continuidad tuvo como escenario a la ciudad de Resistencia, que sirvió de marco a la disputa del Desafío Chaco, una carrera en la que ocupó el tercer escalón del podio y se aseguró de manera anticipada el título al establecer una diferencia indescontable sobre el resto.

En el epílogo fue segundo en el Rally del Norte Neuquino, con cabecera en Chos Malal, cerrando de esa manera un año espectacular. Su consagración lo habilitó para correr el próximo Rally Dakar (ver nota relacionada) con la misma estructura. Pablo apuesta a dar la vuelta en la competencia más extenuante del calendario internacional. Si cumple ese objetivo habrá cristalizado el sueño que lo viene acompañando desde hace varios años.