Unión fue el campeón de la Copa Santa Fe

En la final de la Copa Santa Fe 2016, Unión de Sunchales derrotó por 2-1 a Sportivo Las Parejas y se consagró campeón de la primera edición, en una vibrante final luego del empate sin goles en la ida.

La Orejona terminó siendo para el Bicho Verde que, con goles de Daniel Salvatierra en el segundo tiempo, se impuso al elenco de Las Parejas, que había tomado ventaja a los 35' de la primera parte a través de Leonardo Moino, en contra.

Unión no mostró su mejor versión durante la primera etapa, pero de de todos modos fue más que su adversario. Tuvo la pelota e hizo el gasto, pero careció de profundidad producto de la ansiedad por ponerse en ventaja.

Con mucha actitud, Unión salió a buscar el partido en el complemento y terminó encontrando el resultado, que terminó siendo un 2-1 favorable sobre el final del cotejo. Todo cambiaría rápidamente, ya que en 7 minutos, Matías Rojo sacó un gran centro desde la derecha y Daniel Salvatierra se encargó del resto (1-1) Acto seguido, Lucas Lazo vio la roja por golpear a Manuel Morello.

La "U" fue acumulando méritos, y en una jugada que tuvo mucho de fortuna, el propio Daniel Salvatierra puso el 2-1. La defensa de Sp. Las Parejas rechazó una pelota en su área, pero la misma rebotó en la cabeza del juez y dejó de cara al gol al delantero. El N° 11 no perdonó y en el minuto 35 adelantó a los suyos. El "Lobo" ya no tuvo argumentos para ir a buscar el empate y Unión desperdició un par de oportunidades claras para ampliar el margen. Así, el "Bicho Verde" se subió a lo más alto del fútbol provincial.

Un campeón que hizo lo que debía, aprovechando al máximo no haber enfrentado a Colón o Unión en las semifinales. Previamente, el elenco de Adrián Tosetto había dado el gran golpe a eliminar a Atlético de Rafaela, al ganarle 2 a 0 en el Monumental de barrio Alberdi luego de haber finalizado 0 a 0 los primeros 90’ en Sunchales. Fue una merecida consagración para un cuerpo técnico y un grupo de jugadores que con humildad y en silencio siguen sumando títulos.