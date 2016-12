En busca de un mayor desarrollo sustentable ANUARIO 2016 31/12/2016 Redacción En el Complejo Ambiental Rafaela se inauguró la nueva Planta de Biocombustible, que utilizará como insumo aceite vegetal usado y de soja.

Diciembre parece un mes positivo para la ciudad desde alguna perspectiva: se amplió la Planta de Osmosis Inversa, se entregaron los departamentos del plan Procrear y además, se inauguró la nueva Planta de Biocombustible en el Complejo Ambiental de Rafaela. La misma se encuentra en la planta Nº 1 del Parque Tecnológico del Reciclado, se dedica a la fabricación de biodiesel proveniente del aceite de soja y aceite vegetal usado y es operada por la empresa GyC SRL.

En el acto que encabezó el intendente, Luis Castellano, la directora del Instituto para el Desarrollo Sustentable, María Paz Caruso expresó que en el Complejo Ambiental "no sólo funciona el Relleno Sanitario sino también el Parque Tecnológico del Reciclado y las Plantas de Recupero donde trabajan las cooperativas. Es importante resaltar cómo distintas áreas del gobierno municipal interactúan en este lugar".

Por su parte el Intendente enfatizó la importancia del Plan Integral de Gestión de Residuos que viene llevando adelante el municipio local, "un proceso clave para el futuro de la ciudad, de nuestros hijos y nietos. Es un tema que nadie nos pide. Siempre los intendentes estamos atados a la coyuntura de las necesidades diarias, de lo que la gente nos pide: seguridad, empleo, educación, recolección de residuos, obra pública, tránsito. Temas que todos los días suceden y que son demanda de la gente".

Según Castellano, la inauguración de la planta de Biocombustible "no es algo que demande la gente, pero si no lo hacemos vamos a tener serios problemas en la ciudad. En Rafaela se arrojan 7.500 litros de aceite usado por mes, que antes iban a cualquier lado, de los cuales 1.500 son domiciliarios y 6.000 de grandes generadores (aportados por 123 comercios, como rotiserías, supermercados, comedores, etc.) que lo llevan a 14 puestos diferentes en distintos lugares de la ciudad".

"Es el futuro también donde debemos mirar. Si nosotros nos quedamos con lo que la gente nos pide a diario nos estamos perdiendo la posibilidad de pensar en el futuro. Estamos poniendo un mojón con la primera empresa que se pone en funcionamiento de las cinco que están en marcha. Este proceso es una política de Estado y si no lo potenciamos vamos a estar complicados porque no hay comunidad que pueda resistir el nivel de consumo que está instalado", agregó el titular del Ejecutivo Municipal.