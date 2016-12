Agua: amplían capacidad de la planta de ósmosis ANUARIO 2016 31/12/2016 Redacción Con una inversión de casi 22 millones de pesos que aportaron en gran medida los desarrolladores inmobiliarios de la ciudad, se sumaron dos módulos a la planta que gestiona ASSA. Así, se garantizan factibilidades para 1.700 lotes.

Mientras el Gobierno provincial aún debe construir el nuevo acueducto hacia Rafaela son necesarios más y más parches para cubrir la demanda de agua potable. Y de eso se trata la Planta de Osmosis Inversa que funciona en las instalaciones de Aguas Santafesinas, ubicada en la bulevar Yrigoyen casi Marchini.

A mediados de diciembre se inauguró la ampliación de la planta que consistió en la incorporación de dos nuevos módulos. Fue durante un acto en el que participaron el intendente, Luis Castellano, el presidente del Directorio de ASSA, Sebastián Bonet y empresarios del sector inmobiliario que colaboraron en el financiamiento de la obra. Su presencia no fue casual, ya que tuvieron un rol clave en la concreción del proyecto.

Es que más de 20 de los desarrolladores urbanísticos compartieron una inversión cercana a los 22 millones de pesos, para aumentar la producción local de agua potable. Fue la solución al problema que se originó en el año 2013, cuando el gobierno provincial reglamentó una vieja resolución y dejó de otorgar factibilidades medioambientales a los nuevos loteos, hasta tanto no exista aporte privado para ejecutar obras de infraestructura.

Con la inauguración, el Gobierno garantizó el otorgamiento de factibilidades para unos 1.700 lotes. De allí que, a pesar del costo que significó para los empresarios se percibió un clima de mucha conformidad con el acuerdo alcanzado.

De todas maneras, en los discursos sólo hubo lugar para Castellano y Bonet. El intendente sostuvo que este tema a los rafaelinos "nos pone nerviosos" y recordó que la única solución definitiva es el nuevo acueducto mientras que Bonet reconoció las falencias, aunque deslizó que la empresa tiene que recuperar años en que no se invirtió.

Por último, antes de la tradicional ceremonia de corte de cintas y de la recorrida por las nuevas instalaciones, Bonet dijo que la licitación está próxima a salir. Una esperanza más...