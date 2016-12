Un año sin objetivos cumplidos DEPORTIVA 2016 31/12/2016 Redacción 9 DE JULIO

El 2016 para 9 de Julio no fue del todo positivo en cuanto a metas logradas en el marco del Federal B. En ninguno de los dos torneos, la formación de Marcelo Werlen pudo lograr el primer objetivo, que era la clasificación a los play offs.

En el primer semestre, con un plantel que mantuvo la base de jugadores del club y con algunos refuerzos que no estuvieron a la altura, -entre ellos, el regreso del delantero Darío Segovia-, el León rafaelino quedó eliminado de los play offs del Federal B de Transición al perder en su visita a Alumni de Villa María por 3 a 0. El elenco rafaelino dependía de sí mismo para pasar a la segunda fase, ya que con un triunfo pasaba de ronda, pero volvió a defraudar, a fallar en la definición y a cometer errores que le terminaron costando la temprana eliminación del campeonato.

El León había llegado con mucha ilusión a Villa María, respaldado por un muy buen acompañamiento del pueblo juliense. Y el primer tiempo, como en los últimos tiempos, el equipo de Marcelo Werlen volvió a jugar mejor que su rival y mereció irse ganando al entretiempo. Tuvo varias chances de gol como para convertir, pero tal como sucedió a lo largo del certamen, careció de eficacia y no tuvo gol, desaprovechando grandes ocasiones que fueron bien conjuradas por el arquero en algunos casos o por la mala puntería en otros.

Una vez más, el “9” quedó en deuda con la gente y consigo mismo. Más allá de la derrota, nunca pudo hacerse fuerte en casa, y ya había dejado pasar la chance de clasificar en la derrota ante Puerto San Martín.

Pasado un tiempo, el “9”, enfocado al mismo tiempo en la Liga, debutó en la Copa Provincial y quedó eliminado, sorpresivamente, en la primera fase ante Sarmiento de Humboldt en los penales, donde se tocó fondo. En ese lapso, Marcelo Werlen amagó con renunciar, pero finalmente pudo llegar a un acuerdo para continuar.



DESPEDIDA DE WERLEN

Ya en el segundo semestre, y con la contratación de jugadores de jerarquía, como la del delantero Sebastián Monesterolo, la del volante Alejandro Carrizo, proveniente de Ben Hur, y la del defensor Flavio Díaz, ex Libertad, 9 de Julio pudo armar un equipo competitivo, siempre manteniendo el bajo presupuesto. El inicio del certamen fue propicio, con empate como local en el clásico ante Ben Hur donde mereció ganar y goleada en el Soltermam ante Coronel Aguirre. Pero inexplicablemente, el equipo cayó en un pozo futbolístico, sufrió la baja de varios jugadores por lesiones y el equipo acumuló una racha de 7 fechas sin victorias. En un torneo tan corto, ese bajón lo terminó dejando sin la posibilidad de clasificar entre los dos primeros del grupo y se complicó con la permanencia. Tras la caída en cancha de Ben Hur en el inicio de las revanchas, Werlen volvió a presentar la renuncia, aunque los dirigentes no se la aceptaron. Quedaban 4 finales y había que luchar contra Adiur de Rosario y los de Villa Gobernador Gálvez para mantener la plaza. Y en base a la unión de todos, el equipo pudo levantar y mejorar en la recta final, sumó 10 puntos de 12 y finalizó en el cuarto lugar. A pesar de que el objetivo era otro y no se pudo cumplir, el “9” se despidió hasta el 2017 con la frente en alto. En el último partido como local ante Tiro Federal de Rosario, los dirigentes julienses encabezados por el presidente Franco Moroni le hicieron entrega a Marcelo Werlen de una camiseta autografiada por todos los jugadores del plantel en su último partido como DT del León rafaelino, donde realizó un gran trabajo en el club en los últimos 3 años.