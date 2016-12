PRISION PERPETUA AL ESPOSO DE MICAELA BORDINO

El miércoles 30 de noviembre, el tribunal pluripersonal en lo penal, integrado por los jueces Alejandro Mognaschi, Osvaldo Carlos -presidente- y José Luis García Troiano, condenaron a Jonatan Ariel Díaz, de 30 años, a cumplir prisión perpetua por el femicidio de su esposa, Micaela Soledad Bordino, de 24 años al momento de su muerte.

Se constituyó así en la primera condena por femicidio y a prisión perpetua en la historia de la Quinta Circunscripción Judicial con sede en Rafaela, no sólo en el nuevo sistema penal sino que tampoco en el anterior se recuerdan antecedentes, aseguraron fuentes judiciales. No sólo eso, sino que es el segundo caso de estas características en la provincia de Santa Fe desde que rige el nuevo sistema procesal penal, desde el 10 de febrero de 2014.



CONDENA Y

EL JUICIO

A partir de la fecha de la condena, Jonatan Díaz debe purgar 35 años de prisión de cumplimiento efectivo antes de poder pedir algún beneficio por buena conducta, como salidas transitorias.

Todo este juicio oral y público que se inició el 7 de noviembre y concluyó el 30 del mismo mes, a lo largo de 12 jornadas de intensas audiencias con debates orales donde desfilaron más de 50 testigos, se dio en el contexto de una gran expectativa social debido a la sensibilidad que hoy tiene la violencia de género y la posibilidad de un primer fallo por femicidio en Rafaela, que finalmente fue lo que sucedió.

Por el Ministerio Público de la Acusación, actuaron los fiscales Angela Capitanio y Guillermo Loyola, en tanto que por la defensa técnica del imputado Díaz lo hicieron los abogados Raúl Domenella y Pablo Mosconi.



"FUE UNA MAS"

El 7 de noviembre, en los alegatos de apertura del juicio, la fiscal Angela Capitanio fue muy concreta: “Micaela Bordino -dijo- fue una más. Fue una víctima más de las trágicas historias conocidas como de violencia de género. Señores jueces, en el desarrollo de este debate este Ministerio Público de la Acusación demostrará que el imputado aquí presente Jonatan Díaz, mató a su esposa Micaela Soledad Bordino. Probaremos que la muerte de Micaela no fue resultado de un auto disparo y que tampoco su deceso haya sido provocado por el disparo accidental de un arma de fuego provocado por ella misma”, fueron las primeras palabras de la fiscal.

Agregó: “Prestarán declaración testimonial calificados peritos que determinarán en forma indubitable que el disparo fue efectuado a una distancia y con una trayectoria que tornan imposible que el mismo haya sido efectuado por Micaela en forma intencional para quitarse la vida. Y nos confirmarán que por las características del arma es imposible que la misma se haya accionado en forma accidental”.

“Descartadas estas dos hipótesis -continuó Capitanio- surgirá que la causa de la muerte de Micaela Bordino fue el disparo de un arma de fuego que otra persona hiciera en contra de ella. La única persona que ese día, en ese momento, en ese lugar, acompañaba a Micaela dentro de su casa, era su esposo, el imputado aquí presente”.

“Ustedes se preguntarán -prosiguió la Fiscal- ¿por qué Jonatan Díaz mató a Micaela? […] Fue el producto del sometimiento que Micaela padecía por parte de su esposo. Micaela era una buena persona y una buena amiga […] pero también era víctima de golpes y maltratos por parte de Jonatan Díaz, de quien incluso en muchas oportunidades se había querido separar. Este fue el motivo por el cual Díaz disparó contra su esposa, provocándole la muerte”, explicó.

La calificación penal de los cargos contra el acusado fueron “Homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género agravado por el uso de arma de fuego” (femicidio), en concurso real con el delito de “tenencia indebida de arma de fuego de uso civil”.

Como dijera durante los debates el fiscal Guillermo Loyola, la Fiscalía ofreció pruebas “basadas en conclusiones científicas y no en el laboratorio de la imaginación”, dijo reiteradas veces. Para ello se basó en el informe elaborado por el Dr. Rodolfo Arancibia, jefe del Cuerpo médico forense de esta Quinta Circunscripción judicial-, y en el resultado de diferentes pericias criminalísticas, sobre todo las balísticas.

No obstante, la Defensa advirtió que, en su derecho, apelaría esta sentencia si es necesario “hasta llegar a la Corte Suprema”, manifestaron a la prensa.