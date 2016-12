GANANCIAS: CGT Y GOBIERNO DE ACUERDO

El Gobierno y la CGT alcanzaron un acuerdo para impulsar en el Congreso un nuevo proyecto de modificación del Impuesto a las Ganancias, por el cual se elevará a 37 mil pesos brutos el mínimo no imponible para casados con dos hijos y a casi 28 mil pesos brutos para solteros, el que todo indica será aprobado en el transcurso de corriente mes por ambas Cámaras.

El consenso se selló luego de una mañana caótica por el paro de los gremios del transporte para presionar por las reformas y tras una extensa reunión que por la tarde mantuvieron los ministros Jorge Triaca (Trabajo) y Rogelio Frigerio (Interior), y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, con el triunvirato cegetista en la sede de la cartera laboral.

Además de elevar los pisos del mínimo no imponible, la principal novedad del proyecto es que se utilizará el coeficiente RIPTE, similar al aplicado en las jubilaciones, que permitirá actualizar periódicamente y de manera automática tanto el MNI como las escalas, con lo cual no se tendrá que debatir este tema todos los años, como venía sucediendo, a raíz de la inflación.

El proyecto también exceptúa de Ganancias al aguinaldo, al 40 por ciento de los viáticos y al plus diferencial de las horas extras correspondientes a feriados y días no laborables, mientras que se mantendrá en la misma categoría al trabajador cuyas horas extras le otorguen un salario que lo haría subir de categoría.

Después, en apenas dos días -el miércoles 21 de diciembre y el jueves 22 de diciembre- el Senado y la Cámara de Diputados convirtieron en ley el proyecto que descomprimió el debate y marcó un triunfo del diálogo en la política.