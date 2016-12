"FALTA DE AGUA E INSEGURIDAD"

En su discurso de balance de gestión, el intendente Luis Castellano repasó algunas de las obras realizadas durante el año, destacó el acuerdo con el CIPPEC para mejorar la transparencia y señaló a la falta de agua y a la inseguridad como "las amenazas" para el futuro de Rafaela.

En el Paseo de las Artes, ubicado en el predio del Complejo Cultural del Viejo Mercado, el intendente presentó ante un buen marco de público, una exposición que incluyó una referencia a una parte de las obras y programas llevados a cabo durante el año. Y si bien justificó todo lo hecho, evitó hablar del aumento de tasa que el Concejo aprobó ayer, muy por debajo de la propuesta del oficialismo.

En cambio, dedicó un párrafo especial a remarcar los dos "traspiés" que hoy tiene la ciudad: la falta de agua y la inseguridad. En cuanto al tema del agua, mencionó sentirse "defraudado" ante tantas promesas y reclamó al gobernador Miguel Lifschitz la necesidad de contar con el llamado a la licitación para la construcción del acueducto. "Sin agua, no hay futuro", reiteró.

Sobre la inseguridad, dijo que falta "una decisión firme de combatir la droga". “Si no se profundiza la acción y la responsabilidad provincial y nacional hacia los municipios y comunas, no tendremos salida, porque las ciudades y los pueblos no podemos solos con esto”, expresó.



TRANSPARENCIA

Uno de los puntos abordados por Castellano en su balance, fue el tema del control de gestión. Un viejo reclamo de la oposición que, en este 2016, encontró una respuesta. En este sentido, puntualizó lo logrado con el convenio firmado con el CIPPEC. "Seremos el primer municipio argentino en implementar este moderno sistema, similar al que comenzó a implementar el gobierno nacional con este mismo organismo”, manifestó.

“El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento evaluará lo que hacemos, cómo lo hacemos, y a nuestros funcionarios”, detalló el mandatario.