LA SUBA DE LA TASA SERA DE 29,95% EN DOS VECES

La oposición logró vencer a mediados de este mes al oficialismo en la sesión extraordinaria del Concejo Municipal, en donde se trató la Tributaria 2017. De esta forma, la Tasa General de Inmuebles se incrementará desde enero un 15% y otro 13% a partir de julio, anualizando un 29,95%. Tanto el Frente Progresista Cívico y Social como el PRO también avalaron los cambios propuestos en el Derecho de Registro e Inspección, implicando una reducción importante en los incrementos planteados originalmente por el Ejecutivo. Si bien desde el sector vencedor afirmaba que los números quedarían equilibrados, de acuerdo a los primeros cálculos realizados desde la Secretaría de Hacienda, habría un rojo de 6 millones de pesos que deberá ser corregido en el análisis del Presupuesto.

La bancada oficialista presentó una propuesta alternativa a la que la oposición no aceptó. No por estar en desacuerdo completamente, sino por falta de tiempo para analizarla. Se trata de un cambio en la Unidad de Cuenta Municipal (UCM), la unidad de medida que se usa en la Tributaria. Desde la época de la Convertibilidad (en donde un peso era un dólar), una UCM era un peso. La idea del PJ era "devaluarla" un 10% e incrementar la tasa otro 10% desde enero y otro 10% en el segundo semestre, lo que totalizaba aproximadamente un 33% anualizado para el contribuyente. Tanto el PRO como el FPCyS se comprometieron a analizar esta propuesta para "desanclar" la UCM a partir del segundo semestre del 2017 (tomando una fórmula polinómica compuesta por la paritaria municipal, el aumento del gasoil y el índice de inflación de la Cámara Argentina de la Construcción), para aplicarlo a partir de 2018. Esto permitiría casi una actualización automática de los tributos.

El PJ justificó los incrementos en base a la inflación anualizada y ponderó el pase a comisión en su momento para una búsqueda de mayor diálogo, el cual, no llegó a buen puerto para los peronistas.

La oposición buscó darle volumen a su propuesta y cada concejal hizo una moción, lo que después tuvieron que deshacer, para simplificar la votación. Germán Bottero, por ejemplo, habló del incremento de la Tasa. "Dijimos casi desde el inicio que el 40% era excesivo y que no lo íbamos a apoyar y que no correspondía recuperar el próximo año lo que se perdió en el presente" y propuso el incremento que finalmente salió, el cual entendió que era "acorde al bolsillo del contribuyente". "La tasa ha crecido ininterrumpidamente desde 2002", recordó. También mencionó que aquellos que abonen toda la tasa correspondiente al 2017 en un solo pago, lo harán con los valores del 2016. Más tarde hubo una discusión sobre si esto era "discriminatorio" como sentenció Marcelo Lombardo ("sólo pueden acceder aquellos que tienen dinero", dijo) o no.

Raúl "Lalo" Bonino remarcó que a partir de ahora, aquellos profesionales (gasistas, plomeros, electricistas, por ejemplo) que no tengan un local comercial, dejarán de pagar el Derecho de Registro e Inspección. "Convertimos una tasa en un impuesto", sentenció.

Natalia Enrico planteó el resto de los cambios en el DREI que considero que no tendrán "un impacto económico importante para el Municipio y no afectará el bolsillo del contribuyente". Concretamente, se elevan las alícuotas para las entidades financieras de 3 a 3.9%; del 2 al 2,60 % a los cajeros automáticos, del 4 al 6 % para las actividades vinculadas a la venta de artículos de pirotecnia y del 1,30 % para comercialización de billetes de lotería, prode, quiniela y juegos de azar autorizados.

Lisandro Mársico tuvo un rol más político: planteó que algunos insumos tuvieron un incremento menor al que planteaba el Ejecutivo y sentenció: "el Intendente habla de una mayoría automática. Recién demostramos que no es así (NdR: por la votación de las autoridades del Concejo, ver aparte). Bienvenida sea si es para defender el bolsillo del vecino. Si es para quien tiene un descuento para quien la paga todos los meses o la quiere pagar de contado. Si quiere tomar la postura del CCIRR, si queremos gravar las entidades financieras".

Hugo Menossi dijo que "el Intendente no está haciendo el esfuerzo que hizo el Presidente y el Gobernador calculando un 17% de inflación" y remarcó que la administración macrista mandó más de los 400 millones de pesos que dijo Castellano que había enviado a la ciudad el kirchnerismo entre 2011 y 2015.

También pidió que se deje de decir que intentan desfinanciar al Municipio: "creo que con esta propuesta vamos a quedar casi derechos", dijo. Antes, Enrico había recordado que cuando se presentó la Tributaria estaba contemplada la devolución de Ganancias y ahora esos dineros se quedan en las arcas municipales.

Finalmente, Evangelina Garrappa tomó los pedidos que elevó el Concejo al Ejecutivo en dos sesiones: totalizaban más de un millón y medio de pesos.



"NO SALIMOS DERECHO"

Marcela Basano, Secretaria de Hacienda y Finanzas del Municipio, contradijo a Hugo Menossi, quien indicó que con las propuestas de incremento de la oposición "salían derecho". "De ninguna manera", sentenció la funcionaria. "Tenemos un cálculo hecho y van a faltar unos 10 o 12 millones menos. Los aumentos propuestos por la oposición, con respecto al DREI, se dan en algunos sectores que no implican gran recaudación, como pirotecnia, en donde no hay una gran actividad. La incidencia es insignificante. La única importante es la de las entidades financieras. Ahí nos estarían quedando unos 6 millones de pesos. No salimos derecho", analizó.