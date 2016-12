LA MEJOR ECONOMIA DE LA ARGENTINA

Mayor gasto público del Gobierno provincial y un importante nivel de inversión privada fueron los dos ejes que colocaron a Santa Fe como la mejor economía de la Argentina, según el secretario de Industria, Emiliano Pietropaolo, quien no ocultó su entusiasmo por este desempeño aunque admite que "hay sectores productivos que no la están pasando bien".

Así, se pronunció en forma similar al gobernador, Miguel Lifschitz, quien ya había destacado el crecimiento del 1,8 por ciento de la economía santafesina en lo que va del 2016 cuando expuso en uno de los paneles de la Conferencia Industrial Argentina ante cientos de empresarios.

"Santa Fe es la mejor economía del país, después sigue Córdoba y después el resto de las provincias está en recesión.

Santa Fe y Córdoba son las únicas que muestran un crecimiento", sostuvo Pietropaolo durante su visita a LA OPINION a mediados de noviembre. "La economía depende de la demanda agregada, la cual tiene cuatro componentes. La inversión, el gasto público, el consumo y las exportaciones netas.

¿Por qué la economía de Santa Fe creció 1,8% desde el inicio del año hasta agosto?

Por dos cuestiones, primero el gasto público ya que Santa Fe fue la provincia que más sostuvo el volumen de inversión en infraestructura, al punto tal que el presupuesto ejecutado en lo que va del 2016 triplica al del año pasado. Y está claro que la obra pública dinamiza mucho la actividad económica, con mayores despachos de cemento, de acero, contratación de personal, mantenimiento de máquinas entre otros impactos. A todo esto se suman los créditos a tasas blandas de las líneas impulsadas por el Gobierno provincial, que forman parte de planes de fomento a la industria y los sectores productivos", explicó.

La segunda cuestión que impulsa el crecimiento de la economía santafesina es "la inversión privada, que alcanzó 15 mil millones de pesos entre enero y agosto, esto es impresionante". Al respecto, indicó que "nosotros en la Provincia tenemos una demanda de inversión de 1.500 millones de pesos sólo de Pymes, que están distribuidas en todo el territorio provincial, lo que refleja los planes y las expectativas de las empresas".

"Entonces, gracias a estos dos factores nuestra economía creció, pero esto no quiere decir que está todo bien, porque hay sectores que no están atravesando su mejor momento. Es evidente que lo que más se resintió es el consumo. Por eso tenemos expectativas favorables de que la modificación del impuesto a las Ganancias permita que más plata se quede en el bolsillo de la clase media y de esa manera se vuelque al consumo. Y con el programa de financiamiento 'Ahora 18' también se puede apalancar el consumo", sostuvo Pietropaolo.

Optimista, estimó que "si se levanta el consumo, Santa Fe está en una posición muy ventajosa porque no entró en recesión, y esto nos hace pensar que si estamos creciendo al 1,8% con niveles de inversión de 15.000 millones de pesos, el año que viene vamos a estar creciendo más de 2,5%".

- De todos modos, desde FISFE advierten que hay sectores de la industria que sufren por la caída de sus ventas ante el menor consumo y por la apertura de las importaciones.

- Hay cinco sectores que están complicados, calzado, textil, línea de blanco, muebles y parte de la metalúrgica general. Estamos tratando de diseñar, junto al Gobierno nacional, políticas específicas que permitan recuperar la demanda de sus productos. No estamos en la panacea, pero a pesar del difícil contexto macroeconómico nacional Santa Fe crece y es la mejor economía argentina, lo que nos pone muy orgullosos. Más aún que estos datos positivos se deban en parte a las medidas adoptadas por el gobierno provincial que son acciones anticíclicas. Esto es cuando hay procesos de desaceleración económica, mediante la inyección de gasto público se logra levantar la demanda agregada.