Los forwards en el seleccionado DEPORTIVA 2016 31/12/2016 Redacción Leer mas ...

El seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby no pudo clasificarse para la final por el ascenso a la Zona Campeonato del torneo Argentino, pero para el rugby rafaelino fue un torneo especial porque por primera vez los forwards fueron mayoría en las convocatorias del equipo dirigido por Guillermo Aguilera.

Los primeras líneas Matías Rocchi, Nicolás Gutiérrez y Martín Zegaib fueron titulares en algunos de los partidos; del mismo modo que el segunda línea Franco Davicino y el apertura Pablo Villar. También formaron parte del torneo el segunda línea Juan Imvinkelried y el juvenil pilar Mayco Vivas.

Santa Fe fue segundo en la zona Ascenso, ganando cuatro de los cinco partidos. Solamente perdió con Nordeste, el clasificado.



EN EL SEVEN

Este año el Seven de la República, con sede en Paraná, tuvo la presencia de Pablo Villar, en el seleccionado santafesino, aunque sufrió prematuramente una lesión en el compromiso inaugural ante San Juan que le impidió seguir disputando el certamen.

La escuadra de la USR había superado en la etapa clasificatoria a San Juan (19 a 12) y Rosario (24 a 5), mientras que había perdido ante Córdoba (24 a 10) para avanzar a cuartos de final. Ya en la jornada definitoria no pudo de manera ajustada por la mañana ante Entre Ríos (10 a 7) en el oro, pero en la tarde avanzó a la final de la Copa de Plata luego de superar a Salta (17 a 12). En la búsqueda del segundo trofeo en importancia, no pudo con Tucumán que le ganó por 17 a 15 en un gran partido.