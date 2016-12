CENTRO DE SALUD JUAN CARLOS FINO

A mediados de noviembre tuvo lugar el acto de imposición del nombre "Dr. Juan Carlos Fino" al Centro de Atención Primaria de la Salud del barrio Villa Rosas, una propuesta realizada por el presidente del Concejo Municipal, Silvio Bonafede, respaldada por el Concejo en su conjunto y los representantes de la Subsecretaría de Salud del Municipio y la Provincia.

La actividad se llevó a cabo en pleno corazón del barrio Villa Rosas, más precisamente en el Centro de Salud y estuvo encabezada por el presidente del Concejo Municipal, Silvio Bonafede; el jefe de Gabinete, Eduardo López; la Subsecretaria de Salud, Brenda Vimo; la esposa, hijos y familiares directos del profesional homenajeado, concejales y vecinos del sector.

Al hacer referencia a la decisión, Bonafede muy emocionado, destacó: "No resulta fácil hablar de Fino, nosotros nos llamábamos por apellido, no por nombre. Anécdotas para contar hay un montón, simplemente, Fino fue un hombre bueno, un gran amigo, un médico que ejerció su profesión con total desinterés y con vocación de servicio, que vivió en este barrio y murió en este mismo lugar".



¿QUIEN ERA?

"Nació a pocas cuadras, estudió a pocas cuadras y no creo que no haya una casa en esta ciudad donde Fino no haya sido visitante para solucionar algún problema de salud. Tenía un auto que era una ambulancia andante y se preocupaba cuando no conseguía la muestra para darle a la gente", precisó Bonafede.

"Cuando hablamos de atención primaria de la salud si hay alguien que lo hizo fue él, se sentaba en la mesa de la gente, le explicaba cómo consumir el agua, las cosas que se hacen cuando uno se mete dentro de la familia. Lo menos que podemos hacer es que este centro de salud, de su barrio donde vivió más de 60 años de forma austera y sencilla, siempre priorizando la amistad y el servicio por sobre todas las cosas materiales, lleve su nombre", finalizó.

Al hacer uso de la palabra, la directora del Centro de Salud, expresó su alegría por el "reconocimiento a la labor de Fino. Todo el barrio está contento por ello y también lo estamos nosotros, porque uno sabe en carne propia lo que significa su tarea, años de formación, capacitación, actitud de servicio, por ello cobra tanta importancia el reconocimiento a un médico".

La profesional recordó que el Centro de Salud Juan Carlos Fino fue gestionado por los sacerdotes del barrio Villa Rosas e inaugurado en marzo de 1962, por lo que el año próximo cumple 55 años de servicio permanente a la comunidad.

"Es un centro de salud valorado geográficamente y por el servicio que presta, en él trabajan un pediatra, una médica generalista, dos enfermeras y administrativas, haciendo promoción y prevención, por ello que se lo honre con el nombre de un vecino del barrio, alguien que nació, que vivió, que desarrolló su profesión y prestó sus servicios hará que el barrio entero se apropie aún más de él".

Muy emocionado el hijo de Fino, Lucas puso en valor "la ética y la responsabilidad con las que todos los días hacía su trabajo sin importar que sea del ámbito privado o público. Uno que trabaja en el ámbito público sabe qué es trabajar por los demás a pesar de lo que se diga, me quedo con esta imagen de mi papá: una persona de una enorme ética y con una gran responsabilidad y amor al prójimo", concluyó.

También la hermana del profesional se dirigió a los presentes en nombre de su familia: "desde el más allá nuestros padres estarán participando de este homenaje de mi hermano Juan Carlos, un chico muy querido por sus padres y que respondía mucho a las indicaciones y obligaciones".

"En la lápida donde descansan sus restos, hay una expresión que dice: El ejemplo de tu vida hará que te sigamos. Lógicamente, esta palabra es por sus valores: la humildad, dedicación al trabajo, vocación de servicio, laboriosidad y empatía para con sus enfermos. Todo esto hacen que se merezca esta distinción", agregó.

Luego de la misa ecuménica y antes de descubrir la placa recordatoria, la subsecretaria de Salud del municipio, Brenda Vimo, expresó su satisfacción por tan merecido reconocimiento: "es un momento muy emotivo que llena de felicidad y esperanza a los médicos que trabajamos en el territorio, un médico de la República del Villa Rosas al que hay que reconocer que tenga su nombre en su lugar y en su territorio. Para nosotros es maravilloso, por eso apoyamos y acompañamos este proceso desde un principio".

También el jefe de Gabinete Eduardo López estuvo presente: "es un acto de justicia, desde hace un tiempo venimos poniéndole nombre propio a lugares emblemáticos de la ciudad. El Dr. Juan Carlos Fino fue un referente de la salud pública, del hospital, fue jefe de zona y jefe de programas sanitarios en un momento en el que los conceptos de salud pública se estaban reformulando. Fue un maestro que además de todo lo que hizo por la gente, fue un maestro para todos los colegas, y así lo viví yo cuando ingresé al hospital", recordó ese día.