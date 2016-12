Autovía de la 34 un sueño en marcha ANUARIO REGIONAL 31/12/2016 Redacción Leer mas ...

SUNCHALES. - Tanto los habitantes de esta ciudad, como todos los que habitan esta zona y quienes utilizan frecuentemente la Ruta Nacional Nº 34, aguardan con verdadero anhelo la reconversión de esta vía de comunicación en autovía.

Después de mucho aguardar finalmente la obra fue iniciada en el año que hoy finaliza, y la tarea que desarrollan los operarios de la empresa adjudicataria se aprecia a simple vista como una realización hecha a conciencia, por que puede verse el gran despliegue de maquinarias y el esmerado trabajo que recibe la base para consolidarla.

Demás está decir que todos quienes utilizan esta ruta, hoy saturada en exceso por la inmensa cantidad de vehículos, las complicaciones que permanentemente causan los accidentes, sin mencionar la cantidad de víctimas que se cobró y que se cobra y que se cobrará, a lo que deben sumársele víctimas que, sin perder su vida quedan discapacitadas, se manifiestan gratificados porque al fin fue iniciada una obra que venía aguardándose y que casi se temía no se concretara.

Oportunamente el ministro de Transporte de la Nación , Guillermo Dietrich anunció que se realizará la conversión en autovía de la 34 entre Rosario y el cruce con la ruta 19 a la altura de Angélica, con lo cual se sumará a la obra que viene avanzando entre esta última localidad y Sunchales, incluyendo además las circunvalaciones de ambas ciudades del departamento Castellanos -Rafaela y Sunchales-, mientras que también anticipó el ministro nacional del gobierno de Mauricio Macri, que el resto de la ruta 34 desde la ciudad capital Nacional del Cooperativismo hacia el norte se incluirá en el programa de "rutas seguras", que contempla la realización de banquinas pavimentadas, carriles anchos, obras para evitar el cruce de localidades y cruces a diferentes niveles con rutas importantes y ferrocarriles, junto a circunvalaciones, entre otras mejoras.

Todo este conjunto de obras, en el caso que comentamos referidas exclusivamente a la ruta 34, está incluido dentro del Plan Federal de Movilidad Segura, que a través de ejes como la información estadística, la inversión en más autopistas y la educación, tiene como objetivo reducir la cantidad de siniestros de tránsito.

Evidentemente, de no mediar inconvenientes, en un tiempo no tan lejano, la 34 se convertirá -en lo que a esta zona se refiere- en una vía de tránsito muy segura, rápida y ágil que permitirá un desplazamiento mucho más seguro para todos los vehículos que por ella transiten.