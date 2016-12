Seven para los salteños DEPORTIVA 2016 31/12/2016 Redacción Leer mas ...

Universitario de Salta le ganó 39-0 a Jockey Club Rosario la final de la Copa de Oro y de esta manera cerró un fin de semana perfecto en Rafaela, siendo un justo ganador de la cuadragésima primera edición del Seven a Side del Círculo Rafaelino de Rugby. A UNI le había quedado la espina del año pasado, cuando cayó en la final de la Copa de Campeones ante Taraguy de Corrientes.

En la XVL edición no dejó dudas y lo ganó de punta a punta. De esta manera, Universitario, que también tuvo a Diego González Brizuela como el jugador destacado por su caballerosidad deportiva, ganó su cuarto título en Rafaela (2003, 2006, 2007 y 2016) quedando a un oro de llevarse la Copa Challenger.

El conjunto del Círculo Rafaelino perdió en el primer juego por cuartos de Oro ante el representativo UER por 17-7, luego, ya por la Plata, no pudo ante el selectivo de Noreste, que le ganó en un ajustado 15-12. La Plata fue para Noreste 7 que derrotó en la final a Aranduroga por 22 a 12; mientras que el Bronce se lo llevó Santa Fe 7, tras vencer en el partido definitorio a Carlos Paz Rugby 17 a 10. El seleccionado USR contó con el rafaelino Leonardo Crosetti en la conducción técnica.