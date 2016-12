FERRERO SUCEDIO A LAORDEN EN EL CCIRR

En la habitual Asamblea General Ordinaria del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, que contó con un importante número de socios, se renovó la Comisión Directiva que estará al frente de la entidad por los próximos dos años.

En este sentido, Andrés Ferrero se convirtió en el presidente, sustituyendo a Pablo Laorden. El actual presidente del Parque de Actividades Económicas de Rafaela (PAER), que trabaja activamente en la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), asumió ahora este desafío importante. En el evento además se procedió a la lectura y consideración de la Memoria y Balance General del último ejercicio y se aprobó la gestión de la Directiva saliente, de los Revisores de Cuentas y del Director General.



“HACERSE OIR”

Pablo Laorden dejó la presidencia del CCIRR anoche y lo hizo con sensaciones positivas. En diálogo con LA OPINION expresó que “la actividad gremial tiene sus placeres y sus sinsabores. Me tocó un año electoral, el año pasado, un cambio de ciclo, un cambio de gobierno por completo. Tuvimos conflictos gremiales fuertes, como el de los camioneros con los corralones, y a la vez tuvimos también muchas actividades placenteras, donde pudimos articular cosas muy interesantes. Surgió el CENTEC, el Mapa Social, generamos crecimiento como gremial. La renovación es parte de esta actividad. Son 700 socios, podrían ser muchos más, somos más de 200 dirigentes y representar a todos es muy difícil. Por eso nosotros tenemos la convicción que en la rotación de personas se va logrando la diversidad, la visión diferente de cada uno y van representándose todos los sectores. Por lo tanto una fuerza gremial tiene que decir las cosas que están mal, tiene que hacerse oír y creo que lo hemos logrado”.

En cuanto a las conclusiones de su gestión afirmó que se va “de este ciclo pero sigo en la actividad, por supuesto, feliz de haber podido darle continuidad a los planes trazados por otros presidentes, en conjunto con toda la institución. No es el plan de uno, es el plan de todos. Y queremos que hoy tenga continuidad en Andrés Ferrero, la misma idea, el mismo plan y donde las personas pasamos a un lugar secundario. Estoy feliz porque creo que esa continuidad se sigue dando”.

Sobre la elección de Ferrero el ahora ex presidente reconoció que “siempre es por consenso, es una institución democrática. Los mecanismos que se utilizan son de diferente naturaleza, pero es una lista única donde se busca que no haya división, para que no haya dirigentes ganadores ni perdedores. En las confrontaciones los argentinos nos dividimos mucho siempre y en esto se busca el consenso.” “Andrés es un dirigente reconocido, tiene trayectoria dentro del Centro Comercial y tiene una empresa pyme que es muy representativa de lo que es el entramado rafaelino. Una empresa joven, de casi primera generación, tiene todos los ingredientes para representarnos” finalizó Pablo.



CON OPTIMISMO Y VALENTIA

Andrés Ferrero asumió por consenso, situación celebrada por el empresariado rafaelino por la capacidad, seriedad y experiencia del industrial. En charla con la prensa el titular de Deisa expresó que “debemos trabajar con tranquilidad. El Centro Comercial, que va rumbo a sus 90 años, hoy es una cámara de cámaras, una entidad de entidades. Hay un trabajo eslabonado de las entidades que hay que respetar. Creo que ahí va a estar la fortaleza y el trabajo que uno puede responder. Por supuesto que en la medida que vayamos trabajando y que vayamos tomando la institucionalidad en las reuniones de Comisión Directiva, trataremos de ver los temas de agenda más importantes. Vamos a tratar de tomar el estado de las cosas, de escuchar y de ir armando propuestas en consenso con el resto de los dirigentes.”

Sobre los problemas que deben sortear los sectores comercial e industrial manifestó que “tenemos que preguntarnos si es fácil ser empresario en Argentina y seguramente en la región no es muy distinto. Hay necesidades importantes, en los últimos meses ha habido informaciones vinculadas a algunos rankings que tienen sus subjetividades también, tanto del Foro Económico Mundial como del Banco Mundial, y no estamos en descenso pero estamos en Promoción. Vamos a tener que ver de qué forma ponemos esos temas sobre la mesa y de qué forma también buscamos darle valor al rol del empresario.”

Sobre el estado de ánimo del empresariado reconoció que “siempre es bueno”. Y luego rememoró que “en el país cuando miramos con un poco más de horizonte el tema te encontrás con Alsogaray, Martínez de Hoz y Cavallo, Nagasaki e Hiroshima juntos. Si no sos optimista no podés continuar. Pero de eso también se trata, codo a codo es más fácil, me encontré en un momento en una gremial empresaria después de hablar con mi socio y darnos cuenta que había un conjunto de situaciones que son imposibles de resolver en el ámbito empresario, por más grande que sea la empresa. Vamos a tratar de ver de qué forma podemos darle continuidad. Una entidad de 90 años es muy importante y si bien no tratamos de generar cuestiones que impliquen condicionamientos a acciones de gobierno, también tenemos lo nuestro para decir”.

Finalmente consultamos a Ferrero sobre el surgimiento de esta propuesta y su posterior reacción, positiva. Andrés fue muy elocuente y original en su respuesta: “a veces el límite entre la valentía y la inconsciencia es bastante difuso. Pero acá estamos”.