EL CONVENIO LISTO PARA EL AREA METROPOLITANA

El gobernador Miguel Lifschitz encabezó en la centenaria sala "Víctor Manuel II", del Centro Cultural Municipal Sala Sociedad Italiana, la firma del Convenio Constitutivo del Ente Metropolitano Gran Rafaela. El acto implicó la decisión de casi todo el Departamento de impulsar la creación y coordinación de programas, proyectos y emprendimientos que contemplen resolver, de forma eficaz, temas trascendentes para los municipios y comunas.

Rafaela se suma así a Rosario y Santa Fe en adherir a la flamante ley que permite las creaciones de las áreas metropolitanas.

Cabe destacar que el encuentro se dividió en dos instancias: una protocolar, en la que se efectivizó la rúbrica del convenio constitutivo; y otra procedimental, en la que, bajo la modalidad de taller dividido en diferentes mesas de trabajo, autoridades y funcionarios comenzaron a debatir y delinear los abordajes concretos que deberá afrontar el ente.

Además de Lifschitz, firmaron los intendentes de Rafaela y Sunchales, Luis Castellano y Gonzalo Toselli, el presidente de la Comuna de Josefina, en su carácter de Presidente de la Asociación Regional para el Desarrollo del departamento Castellanos, Ricardo Giacossa.

Giacossa indicó: "creo que nosotros no tenemos idea de la magnitud que puede llegar a tener esto, porque participan 43 de los 46 distritos del Departamento. Es un hecho muy importante, histórico".

Por su parte Luis Castellano indicó que "es un hecho histórico ya que abre una mirada al futuro de una manera diferencial. Tendremos que tener que mirar a los hechos de una manera diferente. Los Intendentes y Presidentes Comunales vivimos la coyuntura de la cantidad de soluciones que tenemos que dar a nuestras comunidades que nos cuesta tener una mirada en común. Esto nos obliga a hacerlo". "Quiero que sientas un apoyo ejecutivo absoluto", le dijo el rafaelino a Lifschitz. "Que haya 43 de las 46 localidades del Departamento muestra la necesidad que teníamos de tener esta herramienta", agregó y mencionó que en los talleres ya se muestran algunos objetivos que deberán priorizarse.

Castellano descartó que la idea de Sunchales de armar otra región sea una traba. "Que haya micro regiones, pequeños liderazgos nos potencia el área y eso va a ayudar a que los proyectos sean genuinos".

Por su parte, el Gobernador destacó el acto por haber sido esta una herramienta que vislumbró cuando fue intendente de Rosario. "No podía analizar sólo el ejido urbano de la localidad, sino tenía que verlo desde la región: transporte, medioambiente, residuos, localizaciones industriales, asentamientos irregulares, salud...", dijo.

"Las pequeñas ciudades se preocupaban si no iban a perder autonomía ante la localidad cabecera, los problemas políticos (diferentes partidos gobernando las localidades y las provincias), los roles de los Concejos Municipales. Todas esas inquietudes se zanjaron sobre la marcha. No sólo podemos planificar, sino gestionar en conjunto", agregó.

"Esto es innovador y nos pone en el primer lugar de administración de gobierno de regiones en el mundo. Esto tiene mucho interés en los organismos multilaterales de crédito. Estos proyectos que surjan tienen un plus frente a otros proyectos para ser financiados por el BID, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento. Es más: hay programas específicos para esto. Ustedes se ponen en primer lugar para acceder a este tipo de financiamiento", destacó.



LOS QUE ESTAN

El convenio incluye las firmas de las siguientes localidades: Rafaela, Sunchales, Aldao, Ataliva, Bauer y Sigel, Bella Italia, Bigand, Castellanos, Clucellas, Colonia Cello, Colonia Iturraspe, Colonia Raquel, Coronel Fraga, Egusquiza, Esmeralda, Estación Clucellas, Eustolia, Fidela, Galisteo, Garibaldi, Hugentobler, Humberto I, Josefina, Lehmann, Colonia Margarita, María Juana, Pueblo Marini, Colonia Mauá, Presidente Roca, Ramona, Saguier, San Antonio, Santa Clara de Saguier, Sa Pereira, Susana, Tacural, Tacurales, Vila, Villa San José, Virginia y Zenón Pereira.