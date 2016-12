Delicado estado en que se recibió la Comuna ANUARIO REGIONAL 31/12/2016 Redacción MOISES VILLE

MOISES VILLE. - Desde la Comuna local y con la firma del presidente comunal, Gustavo Barceló y la tesorera Rocío del Valle Celis fue distribuido un informe acerca del estado de situación en el que se recibió la Comuna al momento de asumir, detalle que ofrecemos seguidamente: Saldos: Caja (Cheques de terceros): $ 99.364,84.; Cuenta Corriente 102363/70 Banco de la Nación Argentina: $ 998.207,47 con fin específico para sala Comunal de extracción de miel; Cuentas varias en otros bancos: $ 161.496,21; Deudas: Combustible y lubricantes $ 410.454,07; Construcción de pavimento $ 2.107.988,36.

ACLARACIONES

El saldo de la Cuenta corriente 102363/10 del BNA de $ 998.207,47, es de afectación específica para concretar una planta de Envasadora de miel. Este importe estaba depositado desde el 27/10/2015 y no utilizado. Del total de cuentas varias en otros bancos, detallado arriba, $ 161.496,21 de libre disponibilidad, se puede ver que los recursos disponibles eran en realidad muy escasos; ya que los sueldos a abonar del mes de diciembre y el Sueldo Anual Complementario eran de $ 344.552,63, y adicionando los gastos corrientes para el funcionamiento de la comuna, la situación era evidentemente, tremendamente apremiante y muy complicada. En cuanto a la deuda de combustible y lubricantes con la firma Mi Esperanza SA, en acta 785/2015 de fecha 1/12/2015, la tesorería informa que la deuda al proveedor de combustible es de $ 649.071.90. Posteriormente, en Acta 787/2015 de fecha 4/12/2015, y en Acta de traspaso 788/2015, la tesorería informa que la deuda al proveedor de combustible es de $ 410.454,07 (hay una evidente diferencia). El día 15 de diciembre de 2015, a 5 días de haber asumido la nueva comisión, la Comuna fue intimada a pagar la suma de $ 410.454,07, más intereses, gastos y honorarios. Esta supuesta deuda seria de combustible retirado en los meses de junio, julio, agosto y septiembre 2014, enero, febrero y noviembre 2015. Obra Construcción de pavimento: La deuda reclamada por la empresa ejecutora de la obra, es responsabilidad directa de la comuna y es importante destacar que la firma ITATI Hormigonera y Materiales, de R. y J. Saccone tiene todo el derecho a exigir la cancelación de la deuda, independientemente de la forma como esta comuna recupere ese dinero. Fondo Federal Solidario (Soja): en el segundo semestre del año 2015 se recibieron fondos por la suma de $ 147.067.98, debiendo presentar la rendición ante el organismo provincial, no se pudo realizar ya que no existen los comprobantes de adquisición de materiales ni de obras ejecutadas en esos meses. La comuna fue recibiendo durante el año 2014, la suma de $ 186.664,83 en concepto de Fondo de Financiamiento Educativo año 2014 - Ley 26075 decreto 161/2014.(esto es para transferírselos a las escuelas). La gestión anterior entregó la suma de $ 90.000 y la diferencia de $ 96.664.83 quedó sin entregar. Recibimos una intimación del Gobierno Provincial para que se rindiera el total de los fondos recibidos, del que esta administración se tendrá que hacer cargo. Como consecuencia de esta situación no estamos recibiendo los Fondos correspondientes al año 2015 perjudicando directamente a nuestras escuelas. En el mes de diciembre del año 2014, se recibió una Ambulancia Marca FIAT modelo Ducato maxi cargo 2.3 ITD Dominio OCS 174, que “nunca fue utilizada”. Por Ordenanza N° 1044/15 del 29/12/2015, la actual comisión comunal decidió donarla al SAMCo local para darle su correspondiente utilización, ya que estaba depositada en la comuna desde hacía más de un año. En el inventario de recepción de la unidad figuran elementos y equipamiento que al día de la fecha no se encuentran (tabla, y otros).

También se hizo conocer el estado de maquinarias, equipos y vehículos, detallando la situación de cada una de las unidades.