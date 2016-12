Pensando la ciudad de 2030 ANUARIO REGIONAL 31/12/2016 Redacción SUNCHALES

SUNCHALES. - El pasado 19 de octubre, en el marco de la celebración por el centésimo trigésimo aniversario de la ciudad, en una ceremonia cumplida en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, se procedió a lanzar el Plan de Desarrollo al 2030. En esa oportunidad el intendente Toselli anunció que la coordinadora general será Agostina Gasser, coordinadora de Comunicación Institucional del gobierno actual.

Durante una entrevista la funcionaria que aportó detalles del plan y las acciones a las que propende nos hizo saber que "voy a trabajar con los coordinadores y con las instituciones, la idea es que los cuatro -yo como coordinadora general y los otros tres coordinadores- vamos a ir armando las distintas reuniones que van a hacerse en el marco del plan, yo participaré en todas las reuniones y voy a hacer las veces de secretaria, dejando actas de todo lo que se hable y armando las órdenes del día de las reuniones siguientes, con el objetivo de seguir un cronograma, porque entendemos que a la hora de participar, como son varias instituciones y son numerosas personas, la idea es que los debates no se vayan de los temas que nos competen en el plan de desarrollo y seguir un orden para respetar los tiempos, porque si comenzamos a debatir sobre todas las cuestiones que nos preocupan a los que estemos en la mesa, los encuentros van a ser interminables. Entonces se apunta a que yo sea la que guíe esas reuniones para arribar a una conclusión y mantener el orden de las mismas".

Más adelante agregó que "cada coordinador de mesa, que son profesionales, formados en las áreas que corresponden a cada mesa promotora, guíen en cuanto a la temática, a los conocimientos". Según lo aseveró, la periodicidad de las reuniones todavía no está acordada señalando que "hay muchas cosas que todavía están sujetas a que las decidamos en conjunto. Nuestra propuesta es no menos de una reunión por mes, y la idea era hacerlas cada 15 días, como para dar un tiempo entre reunión y reunión, por si debe elaborarse un documento o buscar información. Queremos que se fije un día y horario, en conjunto, buscando que le quede cómodo a la mayoría, porque tampoco queremos ser arbitrarios, vamos a ser bastante flexibles en eso porque la idea es que todos puedan participar, esto va a surgir de las primeras reuniones que tengamos con las instituciones, de las que luego saldrá el cronograma de actividades"."En la actualidad estamos en el período de inscripción de las instituciones, todas pueden sumarse enviando un mensaje al correo electrónico comunicación@sunchales.gov.ar para poder estar en cada una de las mesas de debate, según los objetivos que cada institución tenga", agregó. En cuanto a la temática a desarrollar puntualizó que "en realidad nosotros pretendemos que lo defina la ciudadanía, que surjan del debate los temas que más deseen tratar. Entendemos que nosotros desde la gestión, uno puede tener un plan, una visión, pero también está bueno escuchar la postura de las instituciones y de todos aquellos que diariamente trabajan con los barrios, con la realidad que vive la comunidad, aunque esto no quiere decir que no tenemos a nadie que lo esté haciendo desde la gestión, pero por ahí hay miradas que son distintas y hay urgencias que deben trabajarse a corto plazo, que por ahí escapan a nosotros, entonces queremos tener la opinión de quienes lo viven. Por lo tanto la idea es generar esta mesa de debate a la cual los ciudadanos puedan acudir a brindar su visión". Recordó, además que "todo va a ser en base a tres líneas estratégicas que vamos a trabajar, que son Desarrollo Permanente, Ciudad Inclusiva y Territorio integrado, estas son las tres líneas en las que se dividirán las mesas de debate". Por otra parte hizo saber que el "Consejo General estará integrado por el Intendente, el presidente del Concejo y representantes de instituciones, van a ser la voz última, y quienes van a decidir qué proyectos se priorizarán".