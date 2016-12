Avanza la creación de un área Metropolitana ANUARIO REGIONAL 31/12/2016 Redacción SUNCHALES

SUNCHALES . - Esta ciudad fue el escenario de un encuentro en el que fue considerado como tema central la creación de un área metropolitana. En relación a este tema entrevistamos al intendente, Gonzalo Toselli, quien aportó precisiones de lo acontecido. "El objetivo de la reunión tuvo que ver con la Ley de Areas Metropolitanas, nosotros la interpretamos y vimos que hay un artículo que permite la conformación de algunas áreas metropolitanas distintas a aquellas que establece la Ley en el artículo 4 -que habla de 5 áreas metropolitanas, pero el artículo 25 dice que mediante el acuerdo del Poder Ejecutivo Provincial pueden constituirse nuevas áreas metropolitanas y nosotros, en contacto con varios presidentes comunales, cercanos a Sunchales, percibimos que había interés, y no sólo lo percibimos luego de los llamados telefónicos, sino que nosotros tenemos trayectoria de trabajo en conjunto, por ejemplo el tema del Consorcio Ambiental, que no sólo significa antecedentes que nos unen, sino lo que hemos logrado formalizar, a partir de la conformación de ese consorcio, en el que están involucradas 11 localidades.

Más adelante resaltó que "en la reunión ya éramos quince, muy buena concurrencia, estaban presentes, los presidentes comunales de Ataliva, Fabio Sánchez, Palacios, Gustavo Baggini, Monigotes, Marcelo Gerosa, Humberto Primo, Julio Córdoba, Colonia Mauá, Omar Viotti, Galisteo, Javier Canavese, Colonia Raquel, Víctor Perusia, Tacural, Adrián Sola, Colonia Tacurales, Juan Carlos Rollon, Colonia Bicha, Adolfo Ferrero, Hugentobler, Heraldo Berra, Eusebia, Sergio Sola, Colonia Aldao, Hugo Michellini y Colonia Bigand, Adrián Oggero, yo como Intendente de la ciudad e integrantes de mi gabinete".

"En la oportunidad emitimos una declaración en la que expresamos fundamentalmente las coincidencias y esto de que ya, de por sí, existe el área, muchas cuestiones culturales, sociales, que tenemos en común y que de alguna manera justifica la integración y que de hecho empezó a darse hace un tiempo."En lo que estamos totalmente de acuerdo es en la voluntad, la necesidad y la conveniencia de trabajar en conjunto, y otra cosa en la que estamos de acuerdo es que no pretendemos darle la espalda a Rafaela, ni generar ningún tipo de conflictos, ni nada que se le parezca. "Lo nuestro es una misión absolutamente constructiva y sabemos que hay que trabajar en conjunto con Rafaela y su área metropolitana, quizás nosotros tengamos algunas cuestiones en común que justifiquen que trabajemos de manera autónoma, o por lo menos cierta autonomía", agregó. Por otra parte aseveró que "todavía falta una instancia más de diálogo para tomar la definición, porque la verdad absoluta es que el ciento por ciento de los presidentes comunales presentes coincidieron en esto que tenemos que trabajar en conjunto, pero algunos todavía querían hacer algunas consultas -con sus comisiones comunales y sus representados- antes de definir el período de conformación del área metropolitana, pero la gran mayoría tenemos la determinación de solicitar que se nos reconozca como área metropolitana, y todos coincidimos en que tenemos mucho para trabajar en conjunto."Esta será un área metropolitana particular, ya que no nos centralizamos en el aspecto urbano, sino que fundamentalmente estamos centrados en la producción agropecuaria, y el eje del trabajo en conjunto deberá ser desarrollo de la ruralidad. El próximo viernes, los actores de este encuentro volverán a reunirse, por otra temática de gran importancia para la zona, pero además harán propicia la oportunidad para tratar de dar una definición.