Frutos del trabajo mancomunado

RAMONA. - El joven presidente comunal de esta localidad que debuta en la gestión pública, ya que asumió la conducción del gobierno local un año atrás, ha debido afrontar serios inconvenientes, suscitado por manifestaciones climáticas que afectaron a toda la región.

En una fructífera entrevista así relataba su experiencia, "la verdad es que arrancamos con mucho entusiasmo, empuje y veníamos de una Comuna muy bien acomodada, muy bien puesta, ordenada que es lo que nos motivó salir a proponer cuestiones ambiciosas. Arrancamos con la refuncionalización del edificio comunal, con la adquisición del nuevo equipamiento para mantener la plaza que, por ahí es el sitio más vistoso que tiene el pueblo es un punto de encuentro, así compramos el tractor, motoguadaña , el tractorcito para césped, para ir manteniendo el espacio.

"Todo ese empuje, toda la proyección para ejecutar cuadras de pavimento se chocaron con el problema de las inundaciones, que nos hizo cambiar la forma de pensar y de trabajar por Ramona, tuvimos que redireccionar todas las ganas, la energía para otro lado. Un mes de lluvia en el que no se hizo nada, sólo fue sacar agua, destapar alcantarillas y nada más.

"Recibimos una ayuda económica del Ministerio del Interior, $ 500.000 que gestionó Mondino ante el ministro Frigerio, con lo que nosotros vamos a instalar la obra de infraestructura de caminos, cordón cuneta, que todavía no pudimos hacer nada, que lo que nos permitió arrancar muy bien posicionados.

"A nivel provincial tenemos un montón de proyectos, lo que también involucra la regionalización de la Comuna, en Turismo Rural estamos trabajando con Bauer y Sigel, Coronel Fraga".

"Tenemos un proyecto en el Ministerio de Medio Ambiente, donde conformamos un consorcio de basura con Pueblo Marini, un consorcio GIRSU, todavía no fue aprobado, es bastante integral".





LA COMISION

El jefe del gobierno local no escatimó elogios para el equipo que lo acompaña desde la comisión comunal, reconociendo el aporte que hace para cumplir correctamente con su función, es por ello que prosiguió su relato manifestando que "replanteamos desde la comisión que me está acompañando, ya que es valorable porque es una comisión que está presente, no es que firmaron para estar en la lista, es una comisión presente que trabaja y mucho, porque la gestión absorbe", aquí hizo alusión a las diversas actividades que a veces lo alejan del pueblo, y exaltó la permanente presencia de la comisión que siempre está alerta, que pasa el dato de lo que sucede ayudando, de este modo "satisfacer los problemas que tiene la comunidad". "Cuando uno está en la oficina, se aísla, y cuando viaja, no estás en el pueblo, así que sí o sí necesitás la pata de la comisión para trabajar".



ADQUISICIONES

"La Provincia estaba debiéndonos los Fondos de Obras Menores de 2015 y teníamos maquinaria un tanto obsoleta, los tractores viejos", prosiguió señalando Barbero.

"Entonces, a un Jhon Deere nuevo, que había comprado Mondino, con Obras Menores de 2015 le pusimos pala y retro para salir a compensar todo este inconveniente. El fondo era para comprar un tractor con pala y retro, 2015 a ahora, no comprábamos ni la mitad del tractor, así que compramos sólo la pala y la retro, se lo anexamos al tractor, y con el resto cambiamos un móvil comunal, una camioneta que está a disposición de los empleados del corralón. Son cosas que uno tiene que ir viendo, necesidades que van apareciendo.

"Con obras menores de 2016 que, por suerte lo adelantaron, compramos un tractor nuevo, que lo vamos a presentar en las patronales, ahí presentaremos las nuevas herramientas, también ahí vamos a bendecir la camioneta como para mostrar algo, porque teníamos programado pavimento que no pudo hacerse porque las napas freáticas están muy alta y complica el trabajo".



EN LA ZONA RURAL

Más adelante agregó "la zona rural está destruida, 20 días de lluvia, los camiones de la leche tenían que entrar y salir. Nosotros teníamos un plan de trabajo para la zona rural, tuvimos que reacomodarlo, desde Vialidad Nacional, nos mandaron al equipo técnico de los talleres de Rafaela, nos ensamblaron el motor de la motoniveladora que no la teníamos en funcionamiento, la pusieron en marcha, nos dieron el aporte que otorgaron a todas las Comunas para recuperación de caminos rurales, que estamos rindiendo. Y nos pusimos a trabajar con ahínco en el tema de los caminos rurales, desde la Comuna y convenciendo a los productores que también es responsabilidad de ellos; la responsabilidad es cuidar los caminos rurales porque no son solamente para salida de la producción, también son vías de comunicación. Si estamos bregando porque haya más tambos, que la gente permanezca en el campo, que no haya infraestructura ociosa hay que darle las comodidades para que la gente pueda moverse, que tenga la asistencia sanitaria, que pueda movilizarse ante cualquier emergencia."