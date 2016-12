Obras para el crecimiento ANUARIO REGIONAL 31/12/2016 Redacción SANTA CLARA DE SAGUIER

SANTA CLARA DE SAGUIER. - La actual conducción comunal, a cargo de Sebastián Rancaño, está empeñada en la consecución de diversas obras que tiendan a mejorar la calidad de vida de los habitantes y entre los emprendimientos más trascendentes destacó las ocho viviendas por autoconstrucción, de un plan de hace una década, y que hoy están prácticamente concluidas, hecho que gratifica al titular comunal. Quien señaló también que en una población como la que conduce "un trabajo común y corriente de pensar en una vivienda propia, se complica demasiado. "Por ahí hay algunos programas a los que acceden quienes tienen un buen recibo de sueldo y no la gente más humilde."Señaló a continuación que "celebramos hace muy poco tiempo con Viviendas de la Provincia por el que van a construirse cinco casas de barrio y dos por lote propio, lo que de esta manera va a seguir solucionando el problema habitacional que tienen los vecinos. Siempre digo que en los pueblos chicos no debiesen tener tanta demanda de viviendas, pero sí hay grupos bien consolidados, con recibos de sueldo y la necesidad tenemos que cubrirla, por lo que en los próximos meses estaremos encarando la construcción de siete casas en total".

TECHADO DEL MUSEO

En otro pasaje Rancaño puso de relieve que "también como obra puedo mencionar el techado del Museo local, es una obra importantísima, es algo que se había comenzado casi en la fecha de esas 8 casitas. Nosotros arrancamos con un metro de pared nada más hasta el nivel que estábamos en condiciones de techar, luego presentamos un proyecto en el Ministerio de Infraestructura, se nos dio dinero y esa obra también acaba de terminarse hace unos 45 días. Es una obra importantísima, obviamente un salón de la magnitud que tiene, la verdad que el hecho de techarlo es un buen avance.

DESAGÜES

Más adelante consideró que "por una cuestión obvia porque la verdad hace años que la localidad y la zona viene sufriendo inundaciones, luego de la última inundación que sufrimos en el mes de abril, que fue la más grande de los últimos años, se reforzó todo lo que fue el desagüe urbano, se hicieron obras complementarias a las que ya habíamos hecho para poder acelerar el escurrimiento en sectores que tenían problemas. "Firmamos un convenio con Vialidad Provincial para la reconstrucción de caminos que quedaron totalmente destruidos después del temporal de abril".

OBRAS MENORES

En cuanto a los Fondos de Obras Menores hizo saber que "con los fondos de Obras Menores 2015 compramos un bioelevador, que vino a solucionar un problema porque no contábamos con elementos para trabajar en altura, cuando había que reemplazar los focos del alumbrado público debíamos alquilar alguna máquina o alguna grúa, para solucionar el problema de la poda y otras cuestiones que se plantean para trabajos en altura, ahora eso está resuelto."Además se compró un generador que suministra energía, cuando se corta el servicio, en el edificio comunal. Se compró un roto martillo para romper hormigones; después del temporal nos fue quedando un deterioro importante en algunas calles y eso nos permite trabajar"."En cuanto al proyecto para los fondos 2016, ya lo tenemos aprobado, presentamos para adquirir una niveladora de arrastre y un tractor desmalezador. Agregó que "también con Obras Menores de 2015 compramos una desmalezadora de arrastre.

RUTA 20

El estado de este acceso a la población viene siendo reclamado por varias administraciones comunales, Rancaño sentenció que "este año vamos a poder festejar con bombos y platillos porque es un reclamo de más de veinte años, yo, no como presidente comunal, sino como habitante de este pueblo, he sufrido en carne propia las inclemencias que tuvo que sufrir mi gente, incluso en temporales para poder salir, siempre tuvo problemas y con las últimas inundaciones colapsaron las bases y ya no era un problema de carpeta, las ondulaciones eran tan grandes que con vehículos pequeños se hacía imposible transitar. "Hoy -por ayer- la empresa que ganó la licitación arribó con las primeras máquinas y va a empezar con el movimiento de banquina y en la semana próxima estarían comenzando a instalar un laboratorio y las demás herramientas para que, aproximadamente, a fin de este mes, arrancar con los trabajos".

COMPROMISO

El jefe comunal remarcó que "lo de todos los días, estar al lado de todas las instituciones del pueblo, lo cual siempre celebro y festejo que cada una tiene una cooperadora que la sostenga", por otra parte manifestó su compromiso de "estar muy allegado a las escuelas apoyando ese colchón social que nos atraviesa, por más somos comunidades pequeñas, no dejamos de tener los mismos problemas que las más grandes, gracias a la buena disposición de los docentes, se generó un grupo en el que trabajamos en salud y educación, y podemos observar casos que a lo mejor necesitan algún tipo de acompañamiento, y nosotros como Comuna estamos sosteniendo, asumiendo el costo".