Comienza a recomponerse

PRESIDENTE ROCA. - "La verdad que este año fue el más difícil que nos tocó vivir como comisión comunal, por todo el tema de las inundaciones, no solamente en nuestro distrito sino en la gran región", señaló Emiliano Bocco, presidente comunal de esta localidad, al plantear la situación en la que quedó su distrito tras el temporal de abril.

"Así que, una vez pasado el temporal nos abocamos a acomodar todo el daño que produjo la inundación, todo lo que tiene que ver con caminos en la zona urbana y en la parte rural, entonces en paralelo, tratamos, en primer lugar, de efectuar el repaso de los mismos, obviamente fue un trabajo lento porque el agua no se fue y en algunos lugares, en la actualidad, hay agua en las huellas y además la vertiente está alta y no puede hacerse un buen trabajo en todos los lugares, así que trataremos de seguir mejorándolos".



LOS CAMINOS

"Empezamos con la reparación de los caminos arenados, la idea era que con el dinero que nos había aportado la Provincia recomponer, restituyendo la arena que en algunas partes se llevó la lluvia. Al tener un temporal tan extendido, de casi un mes hubo muchos tambos que tuvieron que sacar su producción por los caminos arenados, eso por lo general no se hace, se utilizan caminos alternativos, los que están prácticamente destruidos, y luego que volcaron acoplados con leche se tornaron casi intransitables, y hablando con varios productores nos enteramos de que tuvieron que utilizar esos caminos para salir, creando inconvenientes. "Estas arterias tratan siempre de cuidarse para moverse y asegurar la accesibilidad, sobre todo a los tambos que tienen que sacar su producción todos los días. Nosotros teníamos casi cincuenta tambos, por lo tanto había un movimiento rural muy importante, teníamos mucha cantidad de estas usinas que debían sacar su producción diariamente en un contexto de casi 30 días de lluvia, por lo tanto la destrucción de los caminos rurales fue casi total, más de 210 km de caminos; caminos de calzada natural, arenados", puntualizó Bocco.

Más adelante recordó que "el mismo problema lo tuvimos en el pueblo con la rotura de muchos caminos ripiados, porque con el tránsito continuo de gente y lluvia el ripio se deteriora. Mucha gente viene del campo al pueblo, trae barro, el barro provoca la rotura del ripio, por lo tanto también iniciamos la recomposición del material ripiado, con recursos propios, para asegurar la transitabilidad en el pueblo durante los días de lluvia.

Por otra parte el jefe comunal consideró que "uno de los daños más importantes se produjo en el asfalto alrededor de la plaza, ya estaba bastante deteriorado y con esta inundación terminó de romperse. Si Dios quiere, presentaremos el proyecto para el Fondo de Obras Menores 2016 para hacer dos cuadras de pavimento, para empezar a darle definitiva solución al problema del tránsito alrededor de la plaza".



TRACTOR

Destacó que "otra de las cosas importantes fue la compra del tractor Pauny 160 HP. La compra del tractor surgió a causa de los graves problemas que tuvimos con la inundación, la Comuna no poseía una herramienta de este tamaño que nos sirviese para poder trabajar en esos días en los que hay barro, por ejemplo había que salir por una emergencia a sacar a algún camión, sacar a alguien que quedó empantanado, hacer un zanjeo para que se vaya el agua, y siempre dependíamos de la buena predisposición de un productor que nos ayude y nos facilite la herramienta. Fue una decisión de la Comisión Comunal, con los recursos de obras menores 2014-15 más recursos propios, es una compra importante y tiene que ver con ir actualizando el parque de maquinarias, de a poco vamos renovándolo".