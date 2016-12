Tesonero afán de progreso ANUARIO REGIONAL 31/12/2016 Redacción ATALIVA

ATALIVA. - "La inundación fue algo muy duro para toda la parte rural y la parte económica de la localidad", consideró Fabio Sánchez, quien además remarcó que "si bien nosotros no nos inundamos, gracias a la obra de contención que habíamos hecho y la Provincia aprobó rápidamente el proyecto que debían de cuando habían hecho la Ruta 13, que no habían puesto las dos alcantarillas"."Cuando yo ingresé a la Comuna, el presidente que había gobernado antes que Picca me dijo 'en Ataliva va a haber un problema de agua porque nunca pusieron estas dos alcantarillas' . El presidente comunal Picca no pudo lograrlo y nosotros nos inundamos dos veces, insistimos, insistimos hasta que una semana antes -de las lluvias de abril- logramos poner la alcantarilla y gracias a eso no nos inundamos, esto indudablemente provocó que fuera mucha más agua a la parte rural, ya que salía más rápido, se inundó toda la zona rural, en toda mi vida no he visto algo así, yo tengo 48 años, trabajé en el campo y nunca vi algo semejante, y a la gente mayor, uno le pregunta y todos coinciden en que no recuerdan una situación semejante, 23 días de lluvia continuos, más de 500 mm en esos días, agua en superficie, creo que estaba el 95% del distrito inundado, por ello se destruyó la actividad económica de la localidad.

JARDIN MATERNAL

Ya enfocándose en la actividad de su gobierno hizo saber, con satisfacción que "hace unos días atrás empezamos con la obra del Jardín Maternal, una obra que se había licitado el año pasado y que quedó en el medio del bache del cambio de autoridades y quedamos en el medio, justo una devaluación. Viajamos rápidamente a Buenos Aires, con el senador Alcides Calvo, con la licitación ya hecha, fuimos a hablar al Ministerio de Educación, realmente entendieron y al poco tiempo nos contestaron que aprobaron la licitación, hace aproximadamente un mes y medio iniciamos la obra, ya que a todo esto tuvimos el problema de las lluvias. Arrancamos con el jardín, ya está bastante adelantado, lo que nos deja muy contentos porque esta es una obra muy importante para la localidad, es algo que va a quedar en la historia. Podrán asistir niños desde los 45 días hasta los 3 años, tiene una capacidad para albergar a sesenta chicos, va a permitir a muchas mamás poder trabajar.

FESTIVAL DE TEATRO

Ya haciendo alusión al área de Cultura, Sánchez recordó que "hace un tiempo atrás hemos terminado con el Festival de Teatro, el que por cuarto año consecutivo participamos en esto que significa promocionar la actividad artística, hecho que dio sus frutos porque en nuestro pueblo se conformó un grupo de teatro, el grupo Talentos comenzó a actuar en distintos lugares, entre ellos la Primera Fiesta de Artes Escénicas, organizada por Humberto Primo.