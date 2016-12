Obras y gestiones para el progreso ANUARIO REGIONAL 31/12/2016 Redacción TACURAL

TACURAL. - "Para nosotros el mes de agosto es muy emblemático porque el 15 de agosto celebramos las patronales y, por ende, algo que ha caracterizado a todas mis gestiones es que en esa fecha se inauguren obras, llevando adelante un acto en el que además se exhibían las herramientas adquiridas, lamentablemente este año, por el tema del clima, que nos ha jugado una mala pasada, tenemos obras empezadas que, lamentablemente no hemos podido culminar", señaló Adrián Sola presidente comunal de esta localidad.

OTRAS OBRAS

Más adelante remarcó "tenemos cordón cuneta que pertenece a Obras Menores de 2015, cordón cuneta de la calle colectora de la plaza pública, hemos abierto la caja, estaba todo preparado pero no pudimos fundirla".

PILETA

También hizo saber que "hemos adquirido una pileta para la colonia de vacaciones "Niños y Abuelos Felices", ya que no contábamos con pileta y para poder cumplir la colonia de vacaciones debimos ir a la ciudad de Sunchales a los natatorios de los clubes Libertad y Unión, por lo que nos pareció importante hacer la compra, la vertiente está muy alta y no nos permitió colocarla. Tenemos todo pago, lo que nos da tranquilidad, pero no pudimos trabajar para concretar la obra.

ACCIONES

En otro orden de cosas puntualizó que "seguimos trabajando en diversos frentes, embelleciendo diversos lugares, por ejemplo la iluminación sobre avenida 25 de Mayo, hemos pintado los macetones y reforestado. "Nosotros ingresamos en diciembre y en febrero una tormenta nos produjo un desastre, estamos saliendo de a poquito."Al pueblo lo mantenemos limpio. Lamentablemente la red vial fue muy destrozada, empezamos a recuperarla. Entiendo a la gente del campo que con la necesidad de salir queda aislada. Hemos puesto todo el personal, todas las maquinarias al servicio, pero después nos llovió 50 milímetros y volvió a romperse, son inversiones que no podemos mostrar porque son gastos de combustible, y lamentablemente no tenemos la solución."

GESTIONES

En otro pasaje el jefe comunal puso de relieve que "estamos gestionando todo lo que se puede a nivel provincial y nacional, tenemos los mejores deseos de continuar trabajando con las instituciones, con las que estamos muy bien, nos reunimos siempre. "Cumplimos con la entrega del FAE a las tres escuelas que tenemos."Todo este accionar hace que estemos atentos y busquemos darle solución a la comunidad, buscando el bienestar de todos, somos gente de paso, no somos perpetuos en el cargo, hay que trazar una línea y hay algunos proyectos que tienen que ser trascendentes."Cuando nos habíamos ido del gobierno, teníamos algunos proyectos que debían continuarse, pero no fue así".

EL ACCESO

Más adelante, el funcionario comunal puso de relieve que " hay una buena noticia relacionada con el acceso a la localidad, venimos reclamando desde 2007. Me reuní con la Dirección Nacional de Vialidad , acompañado por el senador Calvo, la verdad es que me vine con una esperanza, se tiene en cuenta nuestro acceso para hacer un ingreso sobre nivel, en septiembre se concluirá el proyecto y se empezaría la ejecución en enero".