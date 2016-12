Alejandro Ambort satisfecho con el avance de la gestión ANUARIO REGIONAL 31/12/2016 Redacción SUSANA

SUSANA. - Como es tradicional la festividad en honor a la santa patrona es una fecha de especial significación para la comunidad susanense y también, una costumbre que se conserva en las poblaciones más pequeñas, es el carácter de feriado que tiene la jornada y la importante actividad que se desarrolla congregando a los habitantes en un día festivo y también puede apreciarse la presencia de familiares que habitan en otras poblaciones que se acercan para disfrutar la fiesta. Es también una especie de vidriera para las autoridades que, pueden exhibir los logros alcanzados en el último período de gestión. Por este motivo hemos convocado a Alejandro Ambort, joven y flamante presidente comunal -ostenta el cargo desde el pasado 10 de diciembre- para que nos haga saber los resultados de su administración en estos siete meses.

INCLEMENCIAS CLIMATICAS

El jefe del gobierno local comenzó su relato señalando que "a nadie le escapa el hecho de que hemos tenido un arranque de año complicado, todos en general, y gran parte de la Provincia por el clima, primero el viento, por allá a mediados de febrero, y después un abril muy complicado. En ese sentido hemos encontrado una predisposición muy grande primero de los productores y también una gran predisposición del personal comunal que debió pasarse días en el campo y con las máquinas".

INVERSION

"Hemos tomado la decisión, desde el inicio de la gestión, de poder realizar una inversión importante en todo lo que podamos, hay que trabajar sobre el parque de maquinarias, sobre algunas cuestiones específicas y había que darle continuidad a algunos proyectos que estaban presentados, para poder ejecutarlos, entonces por un lado se realizó una inversión importante en cuanto a las maquinarias, cubiertas, recursos, insumos que son necesarios, motoguadañas, motosierras, muchas cosas como para poder equiparnos.

CONECTIVIDAD

"Han surgido algunas cuestiones que las consideramos las más importantes en estos meses, por un lado la posibilidad de haber logrado un convenio público-privado para aportar a la gente una posibilidad más de conectividad con Rafaela y la posibilidad de que tenga de seis a cuatro viajes a la ciudad de Rafaela es muy importante, es algo que hace 8 o 9 años que ocurría, esto era necesario para mucha gente que vive en Susana y trabaja en Rafaela, afortunadamente en los primeros meses de la gestión pudimos ponerlo en marcha".

RIPIO

Destacó el significado de contar con calles ripiadas al manifestar que "por otro lado nos encontramos con un proyecto de 20 cuadras de ripio, por el Fondo de Obras Menores de los años 2014-2015, pudimos cobrar los fondos y tuvimos la posibilidad de ejecutar la obra, hace unos 20 días aproximadamente fue concluida. De 20 cuadras de ripio, que no hacen más que sumar a una gran cantidad que ya había, no se alcanza a cubrir todo el pueblo, pero es muy poco lo que resta"

AREA JOVEN

Destacó que "formamos el área joven para que los jóvenes tengan participación y tomen a la Comuna, no como un lugar de grandes, sino que lo hagan propio, y eso está dándose, ya son parte de la Comuna. Presentaron un proyecto en Ingenia para conformar un Centro Cultural Móvil, fueron seleccionados y ya algunas cosas la van a proyectar ahora. "Con los chicos del área joven pensamos recuperar la pileta comunal que hace cuatro o cinco años que no se utiliza".