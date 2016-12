2015: brusca caída de exportaciones locales ANUARIO 2016 31/12/2016 Redacción El retroceso de las exportaciones de Rafaela y la región fue del 26% el año pasado, principalmente por los menores envíos de productos alimenticios.

En lo que hace al comercio exterior, las empresas de Rafaela y la región cerraron un pésimo 2015, en el que certificaron exportaciones por un total de 352,92 millones de dólares, lo que refleja una baja del 26 por ciento en comparación con los registros de 2014, cuando los envíos al exterior habían alcanzado los U$S 476,98 millones. El mal desempeño del rubro alimenticio explica el fuerte retroceso según el informe presentado ayer por la Cámara de Comercio Exterior (Cacex) durante la asamblea anual realizada en el Centro Comercial e Industrial.

De acuerdo al estudio, que se elabora en base a la información proporcionada por las compañías asociadas en materia de exportaciones e importaciones, los envíos de productos alimenticios se desplomaron de los U$S 358,3 millones de 2014 a los U$S 232,9 millones del año pasado, esto es una baja del 35,02%. Además de una merma en los volúmenes, se precipitó el precio por tonelada que pasó de los 4.643 dólares del 2014 a los 3.144 dólares del 2015.

Al rubro metalmecánico no le fue mejor: el año pasado exportó por U$S 13,5 millones, un 16,5% menos que los U$S 16,1 millones del 2014.

De todos modos, el sector que muestra un balance positivo fue el de autopartes, que en el 2015 vendió al mundo por U$S 98,3 millones, lo que representa un 4,5% más que los 94 millones exportados en el año anterior.

Dos factores explican en parte esta abrupta caída del comercio exterior de las empresas de la región. Por un lado el cepo al dólar que limitó la oferta de dólares en el mercado y la decisión del Gobierno nacional de ese entonces de mantener la moneda estadounidense por debajo de los 10 pesos, lo que restaba competitividad. Por el otro, la crisis del sector lácteo con precios internacionales muy deprimidos para el producto estrella, la leche en polvo, desalentó a la industria alimenticia de vender fuera de las fronteras y, por el contrario, las impulsó a apostar por un mercado interno sostenido por el consumo.

De todos modos, el saldo negativo de las exportaciones rafaelinas (-26%) durante 2015 está en sintonía con los datos de la Provincia (llegaron a U$S 13.181 millones, con una caída del 18% en la comparación interanual) y del país (se ubicaron en U$S 56.788 millones, con una baja del 17%). Lejos quedaron las marcas de un 2011 muy favorable, cuando las compañías de la ciudad y la región habían facturado U$S 509 millones por sus ventas al exterior.



POR SECTORES

El informe de la Cacex, que fue presentado por su director, Germán Burcher, durante una asamblea en la que fue reelecto Edmundo López como presidente y en la que disertó el economista ex presidente del Banco Central, Javier González Fraga, ratifica que el sector alimenticio exhibe una participación del 66% en el total de las exportaciones de las empresas asociadas a la entidad, en tanto que autopartes ocupa el segundo lugar con el 28% y, muy atrás, el rubro metalmecánico con 4%, plásticos y químicos con 2%.

Brasil se situó en el primer lugar del ránking sobre el destino de las exportaciones locales: compró por U$S 61,55 millones a las firmas de esta ciudad y región. En la lista siguen Argelia con U$S 40 m, Estados Unidos con U$S 33 m, Alemania con U$S 25 m, Venezuela con U$S 22,4 m, Rusia con 21,6 m, México con U$S 15 m, Japón con U$S 14,8 m y Paraguay con U$S 14,1 m, entre otros. También figuran países como Níger, que durante el 2015 adquirió en la región U$S 8,8 m.

De acuerdo al informe de la Cacex, las exportaciones de Rafaela se distribuyeron entre 84 países y el año pasado se incorporaron como "nuevos destinos" Siria y los países africanos de Sudán y Burkina Faso que compraron alimentos, Bélgica que adquirió autopartes y Puerto Rico que se transformó en cliente del sector metalmecánico.

Si la variable de análisis son los continentes, las ventas externas de la región exhiben una óptima diversificación ya que el resto de América es el destino del 53% (del cual el 32% se queda en los países del Mercosur); Asia del 14%, Africa del 17% y Europa del 16%. En comparación con los datos del 2014, aumentó considerablemente la participación del bloque Mercosur y en menor medida Europa como destinos principales, en tanto que retrocedieron los países de Africa y Asia.

El informe de la Cacex revela que el año pasado, el valor de la tonelada exportada desde Rafaela promedió los 4.232,5 dólares, lo que ratifica el alto valor agregado de sus productos. En cambio, la media de la tonelada que se exporta desde Santa Fe apenas es de 618 dólares y de la Argentina, 812.

En cuanto a importaciones de la región, en 2015 alcanzaron los U$S 54 m, con una significativa caída teniendo en cuenta que el año anterior habían sido de U$S 63,5 m (autopartes lidera este rubro con el 45%). China es el principal proveedor con el 14%, mientras que Brasil figura en el segundo lugar con el 10,8%.