Rafaela: centro provincial por el Bicentenario ANUARIO 2016 31/12/2016

Una vez más, como hace 9 años, Rafaela fue el centro de los festejos por el Día de la Independencia en nuestra provincia. Y en esta oportunidad, con el agregado de que se trataba. nada menos. que del Bicentenario.

Las nubes, el viento y el frío no impidieron que un nutrido grupo de personas, representando a las escuelas y agrupaciones civiles de la sociedad, se sumaran al desfile cívico-militar que se realizó en la calle interna de la Plaza 25 de Mayo, propuesto como eje central del acto.

Encabezaron los encuentros el intendente Luis Castellano y el vicegobernador Carlos Fascendini, acompañados por el senador nacional Omar Perotti, el presidente de la Corte Suprema Provincial, Rafael Gutiérrez, legisladores y funcionarios provinciales y locales, como así también referentes institucionales, delegaciones escolares, de fuerzas de seguridad, de entidades no gubernamentales, y público en general.

Tras el himno, cantado por el rafaelino Efraín Colombo, comenzaron los discursos. Castellano hizo un análisis sobre la actualidad y marcó que la actual es la generación del Bicentenario, que deberá sentar las bases para que en 100 años, los argentinos puedan estar orgullosos de lo que pasó en este momento.

El primer mandatario local destacó "las batallas" que debemos seguir librando en la actualidad: "en el plano internacional, un contexto sociocultural, político y económico difícil de predecir, del cual nuestro país es parte: narcotráfico; trata de personas; migraciones incontrolables; crisis ambientales; escasez de recursos naturales y energéticos; pobreza extrema y distribución de la riqueza cada vez más desigual; intolerancia étnica, religiosa, de género; genocidios y terrorismo".

Luego, en alusión a nuestro país, el titular del Ejecutivo destacó la necesidad de "que las diferencias ideológicas no se estanquen en confrontaciones improductivas y estériles; que no se apele al pasado, lejano o cercano, para descalificar; que se deje de lado el deseo (que no es nuevo) de ver fracasar a gobiernos elegidos por la ciudadanía, como si no hubiéramos aprendido nada de las tristes consecuencias que ya sufrimos por esos atrasos; que el interés propio, sectorial, político, no esté por encima de los intereses y necesidades de la comunidad".

Castellano destacó el diálogo que se da con Provincia y Nación, hoy conducidas por signos partidarios diferentes al suyo. "El diálogo es fundamental para consolidar esa libertad y de esa independencia que hoy conmemoramos", reflexionó.

"Decía Manuel Belgrano que la educación y el conocimiento son las bases de la libertad. Podemos agregar hoy que el trabajo y el empleo también son fundamentos de independencia; que la seguridad también nos hace libres; que el acceso a la vivienda y a los servicios también nos independizan. El derecho de respirar un cielo no contaminado y pisar una tierra limpia, eso también es libertad; poder acceder a la salud, practicar deportes, hacer cultura, es vivir con independencia. Y que nuestros jóvenes tengan más oportunidades y expectativas positivas, es la garantía a futuro de esa libertad y independencia", afirmó.

"Queda claro, entonces, que nuestra libertad e independencia se definen en la ciudad, en el día a día de nuestras calles y hogares, en nuestras aulas, fábricas, oficinas, centros de salud, clubes y plazas. Desde nuestra gestión de gobierno trabajamos con convicción y compromiso por Rafaela", aseguró en otro pasaje de su discurso.



FASCENDINI, REVIOSIONISTA

Como se anticipó, Miguel Lisfchitz no estuvo en la ciudad, dado que participó de los actos centrales de la Nación en Tucumán. Quien lo reemplazó fue el vicegobernador de Santa Fe, Carlos Fascendini, quien tuvo una mirada revisionista sobre estos 200 años que transcurrieron desde 1816, contando cual era la realidad política de esa Argentina, que no estaba constituida como tal y que depararían varias décadas de conflictos políticos y sociales para que lo hiciera.

“Debemos permitirnos el tiempo para repensar el país, con el imperativo de superar rivalidades y trabajar para el todo. El pasado nos interpela en nuestra condición de ciudadanos en la más amplia dimensión. La historia, que se hace presente en estas conmemoraciones, nos demanda responsabilidad y compromiso”, expresó Fascendini en su discurso.

“Es una oportunidad para reconocernos como hermanos, de pensar las relaciones con la Nación, con las otras provincias, con nuestro interior santafesino. De ello depende que cada día avancemos hacia el Estado soberano. La verdadera emancipación debe venir acompañada de justicia, igualdad, solidaridad, respeto y equidad; de lo contrario es una mera enunciación”.

“Las coincidencias deben superar a las disidencias", dijo y agregó: “ha llegado el momento de demoler las paredes de la indiferencia, de odio y pesimismo, de avanzar hacia la unidad y la concordia aún en la diversidad, en el marco de la justicia y del respeto irrestricto a las instituciones de la República. El pasado nos interpela, el presente nos reclama, y el futuro nos espera porque como dijo Manuel Belgrano, «la patria es el sentimiento de libertad capaz de transformar en héroes a los ciudadanos más simples».

“La Independencia se construye día a día en episodios de epopeyas pero también con acciones humildes y anónimas. Todos, desde cada uno en su lugar, somos importantes para desarrollar este proyecto colectivo, que hoy, como el de hace 200 años, es el de construir una gloriosa Nación”, concluyó Fascendini.