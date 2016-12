EL REEMPLAZO DE ANA MINETTI POR GRICELDA MARCOS ANUARIO 2016 31/12/2016 Redacción El oficialismo se quedó con la conducción del gremio docente y Griselda Marcos reemplazó a Ana Minetti en AMSAFE Castellanos. La elección terminó con un 70% en favor de la lista encabezada por Gricelda Marcos sobre la de Hugo Acuña.

Tras los comicios desarrollados en la jornada de ayer en AMSAFE, el oficialismo se quedó con la conducción del gremio en el departamento Castellanos.

La lista encabezada por Gricelda Marcos ("Educación Popular") obtuvo un total aproximado del 70% de votos y se impuso a la lista que postulaba como secretario general a Hugo Acuña ("4 de Abril"), quien cosechó alrededor del 30% de los votos, según se informó. En la oportunidad, estuvo habilitado un padrón de 2.500 afiliados.



24 AÑOS DE CONDUCCION

De esta manera, y después de 24 años bajo la conducción de la citada Minetti (no se presentó por un impedimento estatutario al haberse jubilado), el gremio quedará ahora en manos de su mano derecha Marcos, quien encabezará una nueva etapa en la comisión departamental del gremio.

De acuerdo a lo que se pudo conocer, las elecciones se desarrollaron con normalidad y no se registraron inconvenientes. El sufragio local, al igual que lo sucedido en otras partes de la Provincia, finalizó ya entrada la noche, por lo que se postergaba la definición en torno a la conducción provincial.



ALESSO EN LA PROVINCIA

Unos 40 mil docentes de la provincia fueron a las urnas para renovar las autoridades del gremio AMSAFE. A nivel provincial se impuso la actual titular del gremio, Sonia Alesso, mientras que en Rosario fue ratificado Gustavo Terés.

Al frente de la lista "Trabajadores de la Educación", Alesso se impuso en 16 de los 19 departamentos a la boleta opositora "Frente Gremial 4 de Abril", que postulaba a Bibiana Picca.

José Testoni, candidato a secretario adjunto por la lista oficialista dijo a LT10 que "se ratifica un modelo sindical pensado hace más de 80 años a través de la democracia. Ayer fue una clara expresión de esta tradición haciendo honor a nuestra historia".

Si bien afirmó que no hay resultados del escrutinio definitivo, estimó que Alesso se impuso por casi el 70 por ciento de los votos.

En Rosario, Gustavo Terés (el Frente Gremial 4 de Abril), se impuso a la lista que llevaba a Paulo Juncos y Daniel Couselo (Trabajadores de la Educación). A través de su cuenta de Facebook, Terés calificó al triunfo como "contundente" y que de esta manera se ratifica "a un espacio que es conducción de AMSAFE Rosario desde el año 2004".

"De aquí en más, seguiremos luchando por la defensa del salario, las condiciones de trabajo, la jubilación con el 82 por ciento móvil y la educación pública".

En el Departamento La Capital, el oficialismo también se impuso con la victoria de Oscar Loseco, quien tendrá su tercer mandato en la representación local de los maestros santafesinos.

En este sentido, la propia Alesso reconoció: “Esto demuestra en toda la provincia consolidando todos los departamentos y ganando uno más como San Javier. Con el compromiso de seguir peleando por la educación y los derechos de los docentes.” Asimismo, agregó: “Hemos demostrado una coherencia entre lo que decimos y hacemos a lo largo y ancho de toda la provincia.”