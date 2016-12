UN TAL "LOPEZ" EN BOCA DE TODOS LOS ARGENTINOS ANUARIO 2016 31/12/2016 Redacción José López quería esconder en un predio de General Rodríguez bolsos con dólares. Fue el secretario de Obras Públicas durante los 12 años de las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. Una historia que no termina.

El ex secretario de Obras Públicas José Francisco López , ex número dos de Julio De Vido, era detenido en la localidad bonaerense de General Rodríguez el 13 de junio. El ex funcionario fue interceptado por efectivos de la policía mientras intentaba esconder bolsos con fajos de dólares y joyas en un monasterio. Portaba un arma.

"Hay más de cinco millones de dólares", dijo primero el intendente de General Rodríguez, Darío Kubar, en diálogo con los medios.

Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, confirmó luego en conferencia de prensa que se contabilizaron "más de 8 millones de dólares" en diferentes monedas: dólares, euros, yenes y una moneda de Qatar. Se encontraron 160 bultos con dinero.

Algunos fajos estaban termosellados. También se encontró un recibo de compra de un banco en Beijing. A su vez, la policía encontró dos relojes Rolex, dos relojes Omega, dos Hamilton y un Tommy.

La Policía Bonaerense logró capturar al ex funcionario gracias a un llamado al 911 de un vecino, quien denunció que vio a López arrojar los bolsos en el interior del monasterio. Según pudo reconstruir este medio, el diputado del Parlasur por el Frente para la Victoria detuvo su vehículo, un Chevrolet Meriva, frente a ese establecimiento.

López quedó primero detenido por portación de armas, luego por pedido del fiscal Federico Delgado quien solicitó la detención de López por una causa por enriquecimiento.

Cuando los patrulleros sorprendieron a López con los bolsos de dinero, el ex funcionario kirchnerista se escondió en el monasterio y les dijo a las monjas que la policía intentaba robar la plata que él tenía intención de donar al monasterio. Luego, al ser interceptado por la policía, intentó sobornar a los efectivos.

Al enterarse de la detención, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal comunicó la noticia al presidente Mauricio Macri.

López es ingeniero civil y llegó al gobierno anterior de la mano de Néstor Kirchner. Junto al ex ministro de Planificación Federal, fue uno de los funcionarios de la gestión kirchnerista con más poder en el reparto de la obra pública. En las elecciones del año pasado, fue electo como diputado del Parlasur.

Tenía causas judiciales abiertas, pero en ninguna de ellas el proceso estaba tan avanzando para caer preso de un día a otro.

Durante su paso por la gestión pública, el ex mano derecha de Julio De Vido tuvo un exponencial crecimiento de su patrimonio. También estuvo sospechado de hacer negocios incompatibles con su cargo.



LA REACCION DEL GOBIERNO

"Tendrá que dar explicaciones en la Justicia de qué hacía allí", afirmó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Al ser consultado sobre la detención de López, el funcionario nacional no ocultó su "asombro": "Estamos hablando de quien fue secretario de obras públicas, manejando todo lo que ha sido la obra pública. Todos los días vemos casos así, graves problemas de corrupción. La policía bonaerense lo detuvo con una importantísima suma de dólares y un arma de guerra", ahondó.

Peña comentó que el presidente Mauricio Macri fue informado sobre la detención de López por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, durante la reunión de Gabinete que se realizó esta mañana en la Casa Rosada.