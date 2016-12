El adiós a un grande de la categoría, Octavio Bessone DEPORTIVA 2016 31/12/2016 Redacción Leer mas ...

El campeón, le dio paso a la leyenda. La excepcional campaña de Octavio Bessone, en una época donde sus reiteradas victorias y títulos le permitieron marcar una huella bien profunda en el historial de la categoría Midgets del Litoral, seguirán ocupando un lugar destacado en la memoria colectiva de quienes nos deleitamos con su eximio manejo hasta que decidió retirarse, justamente en un año -1974- que lo vio coronarse en el Torneo Zonal y en el Campeonato Argentino.

El corazón de Octavio, ese que fue tan abierto y generoso en su tránsito por este mundo, no resistió en su último ingreso a boxes. Su motor enmudeció, tras no haber soportado el esfuerzo final en una carrera que inexorablemente tenía desplegada la bandera a cuadros para darle paso a la inmortalidad.

Octavio fue algo más que un campeonísimo en el deporte, como lo avalan con plena certeza matemática sus 11 títulos y sus 56 victorias. Por humildad y simpleza, está claro, también acumuló méritos, con absoluta naturalidad, para ocupar el escalón más alto del podio.

Admirado por su trayectoria. Respetado por su calidad humana. No se constituye en una tarea simple, desde lo periodístico, realizar una evocación de una persona de abrazo fácil y de apretón de manos espontáneo.

En el año 1967, cuando la Asociación Midgets del Litoral se hizo cargo de la fiscalización de una especialidad en la que hoy sigue desempeñando esa función, Octavio, el nacido en Vila, su lugar en el mundo, fue el primer campeón.

Octavio era contundente. Hábil para largar y para mantener la cuerda. Imbatible para casi todos. Hubo excepciones, claro, porque también le ganaron al bueno del campeón. Pero a la hora de realizar el balance definitivo, en el cierre de temporada, su nombre aparecía siempre invariablemente en la cima.

Siete títulos acumulados, seis de forma consecutiva en una seguidilla excepcional entre 1967 y 1974 -otro grande, Raúl Caligaris, interrumpió la racha en 1973- son una muestra elocuente de la supremacía de Octavio.

Ejerció un dominio abrumador hasta que se lo propuso, con aquel mencionado doblete del '74. Antes, en la década del cincuenta, había logrado sus dos primeras coronas, en los torneos organizados por la Escudería Almafuerte de Sastre (1952) y el Automóvil Midgets Club Sunchales (1954). Su undécimo título se dio el gusto de festejarlo en uno de los Torneos de Verano (1971).

Hace un año tuvo su merecido reconocimiento cuando la AML decidió imponerle su nombre al ahora denominado "Predio Deportivo Motor Octavio Bessone" al tradicional espacio donde el circuito "Juan F. B. Basso" sirve de marco de las competencias organizadas por la entidad vilense, que lo tuvo como dirigente en varios períodos y ocupando la presidencia entre 1977 y 1985.