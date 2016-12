CON CASCO CARGAS: UNA DE LAS POLEMICAS DEL AÑO ANUARIO 2016 31/12/2016 Redacción Una decisión que sacudió la ciudad y que llevó a que todos opinen. El Municipio fue mutando el proyecto, que tuvo muchas críticas. "No tenemos dudas que con esta ordenanza vamos a salvar vidas", decía el secretario de Gobierno y Ciudadanía de la Municipalidad de Rafaela, Delvis Bodoira.

A mediados de mayo, el Departamento Ejecutivo Municipal presentó a los concejales un proyecto de ordenanza que implica la prohibición de cargar combustible a aquellos conductores de motos que no tengan el casco puesto.

Este proyecto que fue presentado públicamente en el Sindicato de Estacioneros, tuvo una gran repercusión que llevó a las distintas opiniones de la gente y de todos los allegados a los estacioneros.



"VAMOS A SALVAR VIDAS"

El Secretario de Gobierno y Ciudadanía de la Municipalidad de Rafaela, Delvis Bodoira, comentó en su momento que "no tenemos dudas que con esta ordenanza vamos a salvar vidas. El eje de la norma es la educación y la concientización vial, de la cual nos van a ayudar los estacioneros y playeros. Tenemos una imposibilidad material: no puedo tener un inspector en cada esquina. Si queremos solucionar este tema, tenemos que involucrarnos todos como sociedad. El 80% de la gente que tiene un accidente con casco salva su vida y la principal causa de muerte en la Argentina son los accidentes de tránsito".

En cuanto a la concientización, se trabajó mucho en las escuelas y muchos chicos salieron a las calles de la ciudad a anunciar el proyecto. "A este tema, lo podemos ver desde distintos ángulos: desde el lado afectivo, podemos ver que alguien que tiene un siniestro puede ser un familiar o un amigo. Basta darse una vuelta por las guardias para ver lo que queda en el entorno después de un accidente. Y desde un lado económico, esa irresponsabilidad de la persona que va sin un casco, lo tenemos que pagar entre todos: el agente de tránsito, la ambulancia, el policía, el Hospital, el traumatismo de cráneo, lo pagamos entre todos y no le sirve a nadie".

"Nosotros prevemos una campaña de concientización de 30 días, pero los concejales pueden extenderla todo lo que crean conveniente", decía Bodoira, quien describía cómo iba a ser una potencial situación: "cuando alguien llegue sin casco, el estacionero te va a advertir que se le cargará, pero que va a estar vigente la ordenanza y que en un futuro no podrá hacerlo más. También estaremos con preventores identificados, con merchandising, cartelería, banners, etc. Habrá una campaña masiva para concientizar a la población sobre la importancia de llevar casco para no lamentar más accidentes fatales".

Es hasta el día de hoy que la reglamentación está en las estaciones de servicio de la ciudad, donde en algunos puntos la propuesta se lleva a cabo y en otros, simplemente no sucede nada.

Antes de empezar a trabajar este tema, el secretario se había reunido con Darío Taverna, el Secretario del gremio de los estacioneros, solicitándole colaboración. "El tema del tránsito no es sólo de la Municipalidad, sino que nos tenemos que comprometer entre todos. Lo que me dijeron es que no quieren cumplir el poder de policía ni de inspector. Yo le garanticé, que no habrá una transferencia de responsabilidades, sino que necesitamos que haya una concientización. También quedó en claro que, en el caso de situaciones de violencia, ellos deben cargar igual, porque el espíritu es otro: el de educar", dijo Bodoira y puso como ejemplo la prohibición de fumar en espacios cerrados: "funciona porque hay un control social muy grande, no porque haya un guarda para sancionar. Se ha generado un cambio cultural que es lo que queremos lograr con esta ordenanza".

En tanto, y tras esa enorme repercusión, se había reunido con los dueños de las estaciones de servicio, quienes se mostraron algo indiferentes: "habrá multas para sancionar, pero si empezamos a discutir el monto de la multa, estamos perdiendo la batalla. Acá tenemos que trabajar en la concientización", dijo y marcó como rumbo a seguir lo que sucede en Córdoba. Una decisión que sin lugar a dudas repercutió en la ciudad.