EL INTENDENTE FUE POR LA EXPROPIACION DE LA RECOVA ANUARIO 2016 31/12/2016 Redacción El Intendente desconfió de García Cullá, el dueño del terreno en relación a los cambios anunciados para avanzar con su proyecto en el lugar e indicó que se debe ser cauteloso para asegurarse de que estuvieran los fondos correspondientes.

A comienzos del mes de mayo, el intendente de la ciudad, Luis Castellano, se mostraba a favor de la expropiación del predio de la Recova, al tiempo que desconfiaba del empresario dueño del lugar, Luis Alberto García Cullá, presente en las modificaciones al proyecto original, para evitar que el Concejo Municipal avance con la quita de determinados privilegios.

En esa semana, los concejales de nuestra ciudad le dieron despacho a la ordenanza que le daría de baja a los beneficios que tiene el empresario porteño: por un lado, un aporte de $2 millones para recuperar los sótanos o túneles del sector y por el otro, el piso extra a lo que permite el Código Urbano, por haber sido considerado un "proyecto especial".



CIERTA DESCONFIANZA

El mandatario local manifestaba en los medios de la ciudad que "basándome en los hechos, uno debería desconfiar de que se pueda producir algún cambio", en referencia a García Cullá, para permitir que el uso de suelo, inicialmente planteado como un hotel (o cond-hotel, de acuerdo a sus propias consideraciones) se lo habilite a que allí se hagan departamentos. "Han pasado muchos años, ya van casi seis desde que se decidió a avanzar con este proyecto y no hubo señal positiva por parte del empresario. Si me baso en eso y en la poca credibilidad que todos tenemos con respecto a García Cullá, te tendría que decir que no creo que haya una variante", decía Castellano.

Por el otro lado, indicó: "creo que hay que avanzar con la expropiación de ese lugar. Esto va a implicar un camino largo, pero me parece que no podemos dejar ese lugar emblemático de la ciudad así como está".

Aclaró, también, que no será sencillo este procedimiento legal y administrativo: "después habría que ver, en el caso de que se llegue a la expropiación, y a la tasación de ese lugar que tiene un valor altísimo, ver cómo se consigue el dinero para poder pagarlo. La gente cree que la expropiación es decir que se lo queda el Estado sin más. Pero no: hay que pagarlo.

Primero, tiene que transformarse en ley, es decir, lo tienen que aprobar ambas cámaras de la Legislatura. Después, hay una comisión evaluadora que tiene el Gobierno de la Provincia que tasa el lugar y se debe conseguir el dinero para pagarlo. Porque sino, podemos ir por un camino en donde también la Justicia le puede restituir el bien si no está el pago. Hay que tener cuidado y ser prudente. Pero hay que avanzar por ese camino, porque evidentemente, por el camino del diálogo no se ha conseguido prácticamente nada. Simplemente, la presentación de un proyecto y el pago de los derechos de edificación". Finalmente, sentenció: "ni la ciudad ni ese sector en particular, no merecen la situación que hoy estamos viviendo".



DEROGARON LOS BENEFICIOS

A pesar de los anuncios realizados hace unos años, la Recova Ripamonti no se convertirá en hotel. En medio del estado que presenta el inmueble, y ante la falta de señales por parte del privado de querer avanzar en el tema, el Concejo Municipal resolvió derogar las excepciones otorgadas para que se pueda construir en altura y, en consecuencia, poner punto final a un proyecto que nunca arrancó.

De esta manera, el Cuerpo Legislativo local tomó una dirección totalmente opuesta a lo sancionado hace 4 años, cuando se aprobó la excepción. Una votación que fue recordada durante la sesión de este jueves y que fue motivo de reproches entre los distintos bloques. También hubo duras críticas al titular del inmueble, Carlos García Cullá.

La ordenanza fue aprobada por unanimidad y representa la primera medida concreta luego de varios meses de reclamos en torno a la situación que presenta el histórico edificio. Según se mencionó, ya será muy difícil recuperar y mantener la fachada original.