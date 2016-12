El Festival de Teatro vino para quedarse como movida cultural ANUARIO 2016 31/12/2016 Emilio Grande (h.) La programación de la 12° edición incluyó 29 espectáculos teatrales de Argentina, Uruguay, Chile y Suiza, distribuidos en más de 65 funciones, con una diversidad de propuestas, participando miles de personas en Rafaela y en las subsedes Ataliva, Suardi y María Juana.

En la edición 12° del Festival de Teatro Rafaela 2016 participaron miles de personas en Rafaela y también en las subsedes Ataliva, Suardi y María Juana (en 2015 hubo cuatro subsedes), desafiando al crudo invierno que tuvimos. Fue declarado de interés por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.

En esta oportunidad, la programación incluyó 29 espectáculos teatrales de Argentina, Uruguay, Chile y Suiza, distribuidos en más de 65 funciones, con una diversidad de propuestas, poéticas y géneros (comedia, drama, musical, circo, clown, para adultos y niños, entre otros) en salas tradicionales y lugares alternativos como vecinales, plazas y la carpa de circo, incorporándose a la Jefatura de Policía, el Centro de Viajantes y el Viejo Mercado. Pero continúan relegadas la Biblioteca Sarmiento del Centro Empleados de Comercio y el Centro Cultural Ben Hur, ambas con tradición teatral.

En los últimos años viene reduciéndose la preeminencia de obras de Buenos Aires, pero siendo la mayoría con el 65% de las 29 obras (3 menos que el anterior FTR), es decir 2 de cada 3. El resto de las puestas en escena fue de Rosario (2), Mendoza, Córdoba, Necochea, La Plata, Rafaela, sumado a tres del exterior: Uruguay, Suiza y Chile-Uruguay-Argentina. ¿De qué manera se puede dar más participación al teatro del interior del país para que sea un festival más federal?

"Vino el mejor teatro del país con una calidad de jerarquía internacional. Nunca encontré un festival así que lo hace único sumado a la amabilidad de los rafaelinos. El teatro te ayuda a reflexionar, crecer, disfrutar y mirarnos en los conflictos", opinó Roberto Schneider, periodista de El Litoral y vicepresidente de CRITEA, en mi programa "Sábado 100" en radio Sol (FM 90,9).

Esta movida cultural transita por nuevos caminos, más allá de quien sea el responsable de la organización. Durante 11 años estuvo a cargo de Marcelo Allasino, cuestionado por sus rasgos autoritarios en los años en que fue funcionario municipal. En esta ocasión, cambiaron los responsables: María Josefa Sabellotti es la secretaria de Cultura del Municipio y Gustavo Mondino el director artístico del festival.

Uno de los momentos polémicos fue el acto inaugural en el colmado Cine Teatro Belgrano. Ante la sorpresa de propios y extraños, estuvo el inesperado discurso de Allasino (actual director del Instituto Nacional del Teatro), expresando que "cuando me despedí el año pasado la idea era hacer 2 semanas invernales de festival, pero se redujo de seis a cinco días. Debe gestionarse este festival como una política de Estado más allá del gobierno de turno; los concejales tienen que asegurarlo por ordenanza".

A su turno, el intendente Luis Castellano le respondió en estos términos: "en momentos de crisis, la cultura ayuda a la gente y no hay ordenanza que pare a este festival porque es del público. El teatro es una expresión de libertad para aprender a vivir".

¿Es necesario que el Concejo Municipal apruebe un proyecto para garantizar el FTR? Con el mismo criterio, ¿habría que incluir un punto para que todos los años se haga el concurso de proyectos para coproducciones locales?

A decir verdad, cayeron muy mal los dichos del ex secretario de Cultura hasta el 10 de diciembre de 2015 en el Ejecutivo municipal, según fuentes confiables a este cronista de LA OPINION, siendo considerado un desagradecido. Los trapitos se limpian en casa, no se ventilan públicamente...



LO QUE VIENE

De cara a la nueva edición en julio de 2017, en los últimos meses se estrenaron varias obras locales: “Cadencia de noche tras noche” (dirigida por Gustavo Poggi), "Ejercicio escénico loco vo" (Martín Werlen), "Juicio a L. A. Moral" (María Angélica Matus), “Señoritas del campo” (Arturo Gentilini), y otras que puedan estrenarse en el año que está por comenzar. ¿Cuál será el criterio de selección? También habría que tener en cuenta que en la región, especialmente las localidades que fueron subsedes también producen sus obras teatrales.

¿Será el momento de conformar una comisión técnica con una mirada amplia e integrada por funcionarios de cultura, directores de teatro, actores, críticos de las tablas?

También es una materia pendiente la rendición de cuentas con los ingresos y egresos porque no se trata de un evento privada sino organizado por el Estado municipal, apuntando a la transparencia institucional.

Finalmente, pensar en la permanencia del festival de teatro rafaelino a largo plazo, que tiene una masiva participación de la gente, más allá de la circunstancial coyuntura política...