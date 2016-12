Día del Cooperativismo ANUARIO REGIONAL 31/12/2016 Redacción Leer mas ...

SUNCHALES. - Se desarrollaron los actos centrales de la celebración del Día nacional de las Cooperativas y el Día Internacional del Cooperativismo. La jornada tuvo un intenso desarrollo con la conclusión del Primer Encuentro Nacional de Cooperativas Escolares, exhibiendo su producción en una Feria, desarrollada en el salón de fiestas del Club Deportivo Libertad, el tradicional homenaje en la Escuela Nº 6388, al impulsor del movimiento en esta ciudad, Juan Bautista Vicente Mitri, y finalmente el acto protocolar que en esta oportunidad fue presidido por Raúl Colombetti, presidente de la Casa Cooperativa, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, el intendente, Gonzalo Toselli, el presidente del INAES Marcelo Collomb. Estuvieron presentes también el ministro de la Producción, Luis Cointigiani; la ministro de Educación Claudia Balagué, Victoria Morales Gorletti, subsecretaria de Responsabilidad Social de la Nación, el senador Alcides Calvo, la diputada Clara García, el diputado Omar Martínez, el secretario de Desarrollo Territorial y Economía Social, Mauro Casella; el coordinador del nodo Región 2 Rafaela, Pablo Pinotti, directivos de distintas cooperativas, integrantes de cooperativas escolares, docentes y público en general.

La ceremonia oficial fue iniciada con el ingreso de las Banderas: nacional, provincial, de Sunchales y del Cooperativismo, inmediatamente después fue entonado el Himno Nacional y el Himno a la Cooperación Universal.

Los conductores procedieron a dar lectura a diversos mensajes, entre ellos el de la presidente de la ACI Monique Lerouxe,. También se mencionó el mensaje recibido del senador Omar Perotti.



Cooperativas Escolares

Seguidamente hicieron uso de la palabra las autoridades. El primer mensaje correspondió a Raúl Colombetti, presidente de la Casa Cooperativa, quien además de brindar la bienvenida, resaltó fundamentalmente la presencia de todos los jóvenes cooperativistas, aportando un marco brillante a la celebración sunchalense, enfatizando que a las cooperativas escolares "nuestra Casa Cooperativa y el Grupo Sancor Seguros, han decidido llevar adelante su apoyo apadrinándolas, muchas veces no sólo con lo material, que creo que es una pequeña parte, sino con la parte más importante que es el acompañamiento que debe ser para toda la vida, por eso instamos a que en otras latitudes haya muchísimas cooperativas y decidan hacer lo mismo.

"El basamento para decir esto es que hemos trascendido fronteras, ya como un hecho simbólico en Italia, haber fundado una cooperativa escolar, haber estado en otros países, y quizás en Brasil algo puntual, donde se ha trabajado en cooperativas escolares que persiguen como meta de fondo hacer, formar ciudadanos con valores esenciales, valores primordiales, no sólo los valores sino un principio de conducta, y también trabajar en la capacitación para que algún día se transformen en dirigentes".

El intendente, Gonzalo Toselli, puso de manifiesto su gratificación por el marco que presentaba el salón, haciendo un repaso de la historia del cooperativismo y el logro de alcanzar la designación como Capital Nacional del Cooperativismo. Destacó que "en estos últimos diez años hemos ratificado y afianzado ese título, entre otras cosas, por ejemplo con la creación de cooperativas de trabajo, algo que en el pasado no existía. Pero lo más importante creo es la garantía hacia el futuro de la consolidación del asociativismo en Sunchales a partir del impulso dado por Casa Cooperativa, la Fundación Sancor Seguros y todos los que acompañamos el proceso para la constitución de cooperativas escolares, hay 17 cooperativas escolares en las escuelas de todos los niveles, una Federación de Cooperativas Escolares las nuclean, hay dos mutuales escolares constituidas y una tercera en proceso, ampliando la visión hacia el asociativismo, con esto tenemos garantizado el futuro, en nuestra ciudad es importante que los valores del cooperativismo trasciendan a las diversas entidades, se han convertido en una práctica, en una conducta, en un compromiso de toda la comunidad, lo que nos da las bases de un desarrollo sostenible".

Cerró la lista de oradores el gobernador Miguel Lifschitz “me siento muy honrado de poder participar con ustedes y compartir esta celebración de un día tan importante para la Argentina, el mundo cooperativo en general y especialmente para la provincia. Si hablamos de economía social tenemos que decirle gracias a Sunchales, a esta pujante ciudad, por mantener en alto la antorcha del cooperativismo y por seguir sosteniendo las banderas del mutualismo y la solidaridad".