Gestión ambiental ANUARIO REGIONAL 31/12/2016 Redacción SUNCHALES

SUNCHALES. - Continuando con las actividades propuestas para el Mes del Medio Ambiente, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario se llevó a cabo una especial ceremonia. El encuentro fue presidido por el ministro de Medio Ambiente, Jacinto Speranza, junto al intendente local, Gonzalo Toselli, y el subsecretario de Gestión Ambiental, Edgardo Seguro, y se contó con la presencia de representantes de las Comunas de Colonia Aldao, Ataliva, Eusebia, Palacios, Tacurales,Virginia, Eusebia, Nicolás Lungo; de Tacural, Adrián Sola; de Humberto Primo, Julio Córdoba; de Colonia Raquel, Víctor Perusia: además el Coordinador de la región 2, nodo Rafaela, Pablo Pinotti, miembros del gabinete municipal y los concejales locales. En primer término fue proyectado un video con los aspectos más salientes del Programa Integral de Gestión Ambiental. Se puso de relieve que el mismo apunta a preservar la calidad de vida de la comunidad y se pondrá en marcha en un marco de interdisciplinariedad. En busca de cumplir con su cometido habrá dos puntos limpios en plaza Libertad -con campanas para concretar la correspondiente separación en Orgánicos, Recuperables y No Recuperables-, también habrá puntos limpios en distintas dependencias municipales.

CONSORCIO

La ocasión fue propicia para formalizar la creación del Consorcio Girsu, con tal motivo Speranza y Seguro procedieron a entregar la correspondiente Resolución a todos quienes lo integran, no lo recibió Egusquiza porque se sumará con posterioridad a la propuesta.

SEPARACION EN ORIGEN

Una de las características del proyecto es la separación en origen, actividad que había distinguido a esta ciudad, ya que casi el 90% de la población cumplía con esta premisa. El actual programa persigue como meta este accionar, razón por la cual, y en forma simbólica, fue entregado a la presidente de la vecinal del barrio Colón, Isabel Silva, un recipiente para la separación.

BOLSAS

En el presente mes entró en vigor una ordenanza elaborada por el Cuerpo legislativo local en el año anterior, por la que se dispone utilizar bolsas de tela para sustituir las plásticas. Para que comprueben las bondades de la propuesta puesta en marcha, Gonzalo Toselli entregó al ministro y a su equipo las bolsas similares a las entregadas a los vecinos sunchalenses.

Comprometernos con el futuro

Este giro fue utilizado por el intendente, Gonzalo Toselli, al referirse a la apuesta de poner en marcha este programa y al referirse al Consorcio Girsu, destacando la presencia de quienes participan y manifestó que "nos dan la fortaleza para seguir trabajando en esto que no es ni más ni menos que comprometernos con el futuro". Más adelante recordó que hace poco tiempo fue celebrado el Día del Medio Ambiente, marco en el que se llevan adelante las actividades que nos ocupan, con miras a comprometernos un poco más con nuestro Planeta, colaborando y sensibilizando, enfatizó que "en particular los sunchalenses hemos decidido instituir el Mes del Medio Ambiente, es por eso que hoy realizamos esta actividad tan particular, como para continuar en este proceso de sensibilización, de toma de conciencia, con la aspiración hacia la preservación de nuestro Medio Ambiente. Entonces venimos a comprometernos, no nosotros sino las comunidades de nuestra región". Remarcó la actividad de tareas en conjunto, "impulsadas y acompañadas por el gobierno de la provincia de Santa Fe, con su representante regional, en el caso de Pablo, y además hay legisladores comprometidos como lo es el caso del senador Alcides Calvo y el diputado Omar Martínez. Esto es asumir nuestro compromiso ni más ni menos que con el futuro, por nosotros, pero mucho más por los que vendrán".

FELICITACIONES

Seguidamente se dirigió a la concurrencia el ministro Speranza quien puso de relieve su complacencia por el emprendimiento, destacando especialmente la participación del Concejo y de las diversas localidades, "hecho que me obliga simplemente a felicitarlos".