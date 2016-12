Más de seis millones para dieciséis localidades ANUARIO REGIONAL 31/12/2016 Redacción DEPARTAMENTO CASTELLANOS

En el Centro Cívico de Rafaela, se llevó a cabo una trascendente ceremonia, en cuyo transcurso se procedió a la entrega de aportes por un monto total de $ 6.201.311 correspondientes a la Ley Nº 12385 de Obras Menores y Emergencia. Estuvieron presentes en la entrega el secretario y subsecretario de Regiones, Municipios y Comunas, Carlos Torres y Lisandro D’Anna, respectivamente; la subsecretaria de Coordinación y Gestión Territorial, María Paula Salari y el Coordinador del Nodo Rafaela, Pablo Pinotti. Además asistieron al acto, el diputado provincial, Omar Martínez, el senador del departamento Castellanos, Alcides Calvo, y el jefe de gabinete del municipio de Rafaela, Eduardo López. Durante la ceremonia de referencia hizo uso de la palabra el secretario de Regiones, Municipios y Comunas, Carlos Torres, quien puso de relieve que la jornada era un día muy especial, destacó la presencia del jefe de Gabinete de Rafaela, también enfatizó la presencia del senador Alcides Calvo y del coordinador del nodo, Pablo Pinotti. Y agregó "quiero hacer un agradecimiento muy especial a cada uno de los presidentes comunales de la Región, no solamente por haber venido a esta reunión sino por el esfuerzo que hacen diariamente por poner la cara, por estar siempre al pie del cañón. Los que fuimos mandatarios locales sabemos que los intendentes y presidentes comunales son la primera trinchera, quienes están permanentemente a las inquietudes de los vecinos, esto me parece que no es menor, sabemos del esfuerzo que hacen todos los días y lo valoramos mucho". Tras remarcar que están a disposición para todas las consultas y requerimientos de los gobiernos locales afirmó que “la secretaría está abierta para todos, en cualquier momento y sin necesidad de agenda previa”.

Departamento Castellanos: Fondos de Obras Menores: Rafaela: Recibió aportes para gastos corrientes $ 3.344.708.79. María Juana: la contribución se realiza para acceder a un tractor 0 km $ 60 mil + 697.272.46. Colonia Tacurales: Utilizará lo entregado para una primera etapa de construcción de un quincho para la localidad, 195 mil + 40 mil. Lehmann: los aportes recibidos se realizaron para subsanar gastos corrientes. $ 40 mil + 191.621.89. Presidente Roca: la asistencia recibida es para la adquisición de un tractor 0 km. $ 651.472.19.En el marco de pertenecer a las zonas afectadas por los fenómenos climáticos recibieron aportes las siguientes poblaciones del departamento Castellanos: Ramona, $ 20 mil; María Juana, Colonia Tacurales, Estación Saguier $ 60 mil; Colonia Bigand $ 20 mil; Bauer y Sigel $ 30 mil; Zenón Pereyra y Angélica $ 20 mil; Lehmann, Colonia Mauá y Colonia Castellanos $ 40 mil. Departamento 9 de Julio: Fondos de Obras Menores: Logroño: aporte para la construcción de cordón cuneta y badén $ 651.472.19. Villa Minetti: Con el fondo recibido se realizará ripiado, $ 222.39.52.